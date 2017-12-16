أرسلان يزور بوغدانوف في الخارجية الروسية ويلتقي نائب رئيس المجلس الفيدرالي الروسي اوماخانوف

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زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الامير طلال ارسلان نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، في وزارة الخارجية في موسكو، وتباحثا في قضايا لبنان والمنطقة، خصوصاً بعد التطورات الاخيرة التي أدت الى دحر الارهاب التكفيري من سوريا ولبنان كخطوة على طريق الاستقرار الكامل.

وقدّر ارسلان، خلال اللقاء، لروسيا بشخص رئيسها فلاديمير بوتين ووزارة خارجيتها ودبلوماسييها الدور التاريخي الذي أدى الى تغيير موازين القوى في منطقة الشرق الاوسط وفي العالم والذي كشف الرياء الدولي المتعلق بمحاربة الارهاب، مؤكداً على ضرورة ترسيخ مبدأ الشراكة في شتى المجالات على قاعدة الاستثمارات الروسية في منطقتنا كترجمة عملية للنجاحات السياسية والعسكرية وترسيخا" للواقع السياسي الجديد الذي أزاح شبح تفتيت المنطقة برمتها.

من ناحيته عبّر بوغدانوف لأرسلان عن احترامه لدوره ودور الحزب الديمقراطي اللبناني لناحية التزامهما الثوابت الوطنية مؤكداً على ضرورة التواصل الدائم بين الطرفين. وقد استبقى بوغدانوف ارسلان والوفد المرافق له الى مائدة الغداء.

من جهة ثانية، التقى أرسلان نائب رئيس المجلس الفيدرالي الياس اوماخانوف في مقر المجلس، حيث كان استقبالاً رسمياً وحميماً بحضور كبار المسؤولين. وقد بيّن اوماخانوف عن اهتمامه بتطوير العلاقات البرلمانية بين روسيا ولبنان وإعطاء الاولوية لتواصل الشعبين والحوار بين الديانات والتجمعات الأثنية، وذلك من خلال تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والتشاور المستمر في كل المستجدات لضمان الانسجام في الرؤى السياسية والاجتماعية المشتركة. وكان توافقاً بين الطرفين على مجمل المواضيع المطروحة خلال اللقاء.