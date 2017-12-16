living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أرسلان يزور بوغدانوف في الخارجية الروسية ويلتقي نائب رئيس المجلس الفيدرالي الروسي اوماخانوف

16
DECEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الامير طلال ارسلان نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، في وزارة الخارجية في موسكو، وتباحثا في قضايا لبنان والمنطقة، خصوصاً بعد التطورات الاخيرة التي أدت الى دحر الارهاب التكفيري من سوريا ولبنان كخطوة على طريق الاستقرار الكامل. 
 
وقدّر ارسلان، خلال اللقاء، لروسيا بشخص رئيسها فلاديمير بوتين ووزارة خارجيتها ودبلوماسييها الدور التاريخي الذي أدى الى تغيير موازين القوى في منطقة الشرق الاوسط وفي العالم والذي كشف الرياء الدولي المتعلق بمحاربة الارهاب، مؤكداً على ضرورة ترسيخ مبدأ الشراكة في شتى المجالات على قاعدة الاستثمارات الروسية في منطقتنا كترجمة عملية للنجاحات السياسية والعسكرية وترسيخا" للواقع السياسي الجديد الذي أزاح شبح تفتيت المنطقة برمتها. 
 
من ناحيته عبّر بوغدانوف لأرسلان عن احترامه لدوره ودور الحزب الديمقراطي اللبناني لناحية التزامهما الثوابت الوطنية مؤكداً على ضرورة التواصل الدائم بين الطرفين. وقد استبقى بوغدانوف ارسلان والوفد المرافق له الى مائدة الغداء.
 
من جهة ثانية، التقى أرسلان نائب رئيس المجلس الفيدرالي الياس اوماخانوف في مقر المجلس، حيث كان استقبالاً رسمياً وحميماً بحضور كبار المسؤولين. وقد بيّن اوماخانوف عن اهتمامه بتطوير العلاقات البرلمانية بين روسيا ولبنان وإعطاء الاولوية لتواصل الشعبين والحوار بين الديانات والتجمعات الأثنية، وذلك من خلال تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والتشاور المستمر في كل المستجدات لضمان الانسجام في الرؤى السياسية والاجتماعية المشتركة. وكان توافقاً بين الطرفين على مجمل المواضيع المطروحة خلال اللقاء.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout