مخزومي يدعو لإشراك المجتمع المدني في مراقبة تلزيمات النفط من أجل الشفافية

A + A -

رحب رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي بانطلاق دورة التنقيب عن الغاز وفتح الباب أمام شركات دولية لبدء مسار هذا الملف السيادي بامتياز. وجدد دعوته لإنشاء الصندوق السيادي المستقل الخاص بالنفط واعتماد الشفافية حفاظاً على المال العام بعيداً عن المحاصصات أو التجاذبات السياسية.

وأكد مخزومي على ضرورة إشراك المجتمع المدني في الإدارة والمراقبة والمحاسبة لمزيد من الشفافية في هذا الملف الذي يحتم علينا أن نتحد لأجله ونمنع أي شبهة فساد أو أي سياسات غير مدروسة أو خطط يشوبها الغموض، مشدداً على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تكون هدفاً لكل خطة تتعلق بالنفط والغاز. فلبنان حرزان أن نحافظ على ثروته الجديدة.