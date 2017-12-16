جلسة الثلثاء الحكومية الأخيرة في 2017...وهذا جدول أعمالها

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تمهيداً لإقفال ما تبَقّى من ملفات السَنة الجارية، دعيَ مجلس الوزراء الى الانعقاد استثنائياً قبل ظهر الثلثاء المقبل في السراي الحكومي، ليبتَّ بالبنود المتبقية من جلسة الخميس الماضي بحيث تكون جلسة الثلثاء آخِر جلسة في 2017.

وقالت مصادر وزارية إنّه إذا ما لم يضَف الى جدول الاعمال أيّ بنود طارئة، فإنّ المجلس سيناقش 67 بنداً معظمها عادي ولا يحتوي قضايا متصلة بالتعيينات المتبقّية في وزارة الإعلام و«تلفزيون لبنان» التي رحّلت الى السنة المقبلة ومنها:

– توسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود.

– معالجة النفايات الصلبة.

– اجراء مسح للكسارات والمقالع والمرامل في كل لبنان.

– تطويع 400 مأمور متمرّن في أمن الدولة.