عناوين الصحف ليوم السبت 16 كانون الأول 2017

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الاتحاد
لبنان النفطي يُطلق سباق الانتخابات
الاخبار
القرار الاتهامي في «فضيحة المدرسة الحربية»: المتورطون الكبار مجهولون!
موفد الحريري عند جعجع… بلا نتائج
الجمهورية
إطلاق العدّ العكسي للإنتخابات… وآخر جلسة للحكومة في 2017 الثلثاء
البناء
الانتخابات في 6 أيار… وتظاهرات للقدس… والسفير الفلسطيني لـ «البناء»: للبنان دينٌ علينا
اللواء
مجلس وزراء «بيئي» الثلاثاء.. والإنتخابات في 6 أيار
المستقبل
الحريري يهنّئ «لبنان النفطي».. والمجلس النيابي «لإقرار الصندوق السيادي في أقرب وقت»
بري لـ«المستقبل»: كلنا ملتزمون النأي بالنفس