اسرار الصحف ليوم السبت 16 كانون الأول 2017

A + A -

الجمهورية

ينصرف مسؤول روحي الى تنظيم البيت الداخلي بعد مرحلة من النزاع داخل طائفته، وقد لاقى تجاوباً وتعاوناً من جميع الأطراف المتخاصمة.

يؤكّد مسؤولون أن وزارة معنيّة باستحقاق مهمّ باتت جاهزة لوجستياً بعدما أعلنت عن مواعيد خاصة بهذا الإستحقاق.

البناء

كواليس

قالت مصادر إعلامية في واشنطن إنّ التحضيرات تجري لعقد لقاء مطلع العام لممثلي عدد من الدول تحت عنوان الحلف بوجه حزب الله ويضمّ الاجتماع ممثلين أمنيين ودبلوماسيين وماليين وإعلاميين لكلّ من «إسرائيل» وعدد من الدول العربية في طليعتها السعودية، وأنّ خططاً إعلامية وضعت لجعل مواضيع الحملة على حزب الله تتقدّم على ملف القدس في الكثير من الفضائيات العربية التي تملك الرياض وواشنطن تأثيراً عليها، ومنها فضائيات لبنانية ترتبط بعقود تحت عنوان مكافحة الإرهاب والترويج للديمقراطية!

اللواء

غمز

فُهم أن مفاجأة حصلت لدى افتتاح معبر جوسيه الحدودي مع سوريا، لم تكن في الحسبان!

لغز

وزير حالي ونائب سابق يدرس جديّاً إعادة الترشح عن الدائرة التي سبق وانتخب نائباً عنها، في أحد أقضية الجبل.

همس

تبلّغ لبنان رسمياً عدول مسؤول أميركي عن زيارة بيروت، في إطار مهمة «دبلوماسية وعائلية» في المنطقة.