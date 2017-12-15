بعد تظاهرهم امام السفارة الأميركية في عوكر.. هذا مصير الموقوفين

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن 6 موقوفين مثلوا أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، من بينهم قاصر، للمحاكمة بجنحة القيام بأعمال شغب والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي والأملاك العامة والخاصة، وذلك خلال التظاهرة التي نظمت أمام السفارة الأميركية في عوكر الاحد الماضي، تنديدا بقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس.

والموقوفون الستة، هم: إياد جميل الشيخ حسن (لبناني)، عبد الرحمن علي ياسين (فلسطيني)، حسين عباس شهاب (لبناني)، علي محمد لافي (سوري)، أياد أحمد عبد الغني وعبد الكريم عبدالله السبع (فلسطينيان).

وطالب المحامي العسكري، بسبب عدم توكيل المتهمين محاميا خاصا بهم، بالاسباب التخفيفية للقاصر أي الموقوف لافي، والبراءة لبقية المتهمين.