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بالفيديو - ضحية ثانية في اسبوعٍ واحد... ''نظيرة الطرطوسي '' جثةً هامدةً في منزل زوجِها!

15
DECEMBER
2017
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 هي ضحية جديدة تضاف الى قائمة الموت. نظيرة طرطوسي ابنة الخمسة عشر عامًا جثة في منزلها الزوجي في وادي الجاموس في عكار بعد خمسة اشهر على زواجها. عاشت حياة اكبر من عمرها بكثير هي التي وفي سنوات المراهقة الاولى رضي اهلها بتزويجها، وكادت ان تصبح أمًا وترعى طفلها هي التي من في عمرها يحتاجون الى رعاية الاهل


زوجها الموقوف على ذمة التحقيق قال بحسب معلومات يتم التداول بها انه عثر على زوجته جثة بعد عودتهما إلى المنزل بعد قيامهما بزيارة لاهلها في البداوي واثناء قيامه بتبديل ملابسه سمع في الغرفة المجاورة صوت قوي حيث شاهد زوجته مضرجة بالدماء وسرعان ما فارقت الحياة نتيجة اطلاقها النار على نفسها في رقبتها بواسطة سلاح صيد.


قضية نظيرة لا تسلّط الضوء فقط على الجرائم التي قد ترتكب بحق النساء والفتيات، بل تفتح من جديد ملف تزويج القاصرات على مصراعيه.


ليست نظيرة اولى ضحايا الزواج المبكر ولن تكون الاخيرة طالما ان مشروعي القوانين اللذين يحددان السن الادنى للزواج بعمر 18 سنة لا يزالان ينتظران من يقيمهما من الموت السريري في ادراج مجلس النواب.

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