كيس الهدايا فُتِح باكراً هذا الكانون

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مقدمة نشرة الـOTV:

كأنّ الميلاد قد أبكر هذه السنة ... أو كأنّ papa noel لم يؤخِّر ساعةَ أسابيعِه أسبوعين ...

فالظاهرُ والجلي، أنّ ثمةَ روحاً ميلاديةً في الأجواءِ والأرجاء اللبنانية ، وأنّ كيس الهدايا قد فُتِح باكراً هذا الكانون ، حتى نكاد لا نُصدّق:

هديةٌ أولى: توقيعان لعَقدَين نِفطيين . وبئران يُنتظر أن تُفجِّرا بواكيرَ ثروةِ بحرِنا المطمورة منذ قرون ...

هديةٌ ثانية: طريقٌ ساحلية في كسروان ، حيث الجُلجلة كلَ يوم ، من ميلاد إلى ميلاد ...

هديةٌ ثالثة: دعمٌ دوليٌ متهافِت . هِباتٌ أميركية عسكرية غير مسبوقة ، قروضُ بنك دولي مضاعَفة، مؤتمراتٌ مؤكدَة لتجسيد الدعم، من باريس وروما إلى بروكسل ...

ثم هناك هدايا متفرقة : من حلولٍ سوريةٍ مَرئية ، إلى أسواقٍ موعودة على طول المَشرق، من بيروت إلى البصرة ...

لتبقى الهديةُ الكبرى: توافُقٌ وطنيٌ كبير، ورأسُ وطنٍ مرفوع ...

هل يكفي ذلك كلُه لنكونَ في الميلاد ؟ ...

في عكار يبدو المشهدُ مغايراً . طفلةٌ ، وموتٌ مأساويٌ، يكفيان للتذكير بأننا على هذه الأرض ...

أسرارُ الموت الطفولي في عكار في نشرة الأخبار المسائية .