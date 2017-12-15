كيس الهدايا فُتِح باكراً هذا الكانون

مقدمة نشرة الـOTV:
كأنّ الميلاد قد أبكر هذه السنة ... أو كأنّ papa noel لم يؤخِّر ساعةَ أسابيعِه أسبوعين ...
فالظاهرُ والجلي، أنّ ثمةَ روحاً ميلاديةً في الأجواءِ والأرجاء اللبنانية ، وأنّ كيس الهدايا قد فُتِح باكراً هذا الكانون ، حتى نكاد لا نُصدّق:
هديةٌ أولى: توقيعان لعَقدَين نِفطيين . وبئران يُنتظر أن تُفجِّرا بواكيرَ ثروةِ بحرِنا المطمورة منذ قرون ...
هديةٌ ثانية: طريقٌ ساحلية في كسروان ، حيث الجُلجلة كلَ يوم ، من ميلاد إلى ميلاد ...
هديةٌ ثالثة: دعمٌ دوليٌ متهافِت . هِباتٌ أميركية عسكرية غير مسبوقة ، قروضُ بنك دولي مضاعَفة، مؤتمراتٌ مؤكدَة لتجسيد الدعم، من باريس وروما إلى بروكسل ...
ثم هناك هدايا متفرقة : من حلولٍ سوريةٍ مَرئية ، إلى أسواقٍ موعودة على طول المَشرق، من بيروت إلى البصرة ...
لتبقى الهديةُ الكبرى: توافُقٌ وطنيٌ كبير، ورأسُ وطنٍ مرفوع ...
هل يكفي ذلك كلُه لنكونَ في الميلاد ؟ ...
في عكار يبدو المشهدُ مغايراً . طفلةٌ ، وموتٌ مأساويٌ، يكفيان للتذكير بأننا على هذه الأرض ...
أسرارُ الموت الطفولي في عكار في نشرة الأخبار المسائية .