ادي معلوف : نحقق اهدافنا الواحد تلو الآخر بعكس معارضينا... نحن فخورين بماضينا وبما حققه تيارنا

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نظّمت هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحرّ لقاءً حوارياً مع المرشّح عن المقعد الكاثوليكي في المتن الشمالي السيد إدي معلوف في مركز هيئة القضاء في نهر الموت بحضور رئيس الهيئة الأستاذ هشام كنج وأعضائها وعدد كبير من منسقي وأعضاء الهيئات المحلية.

بدايةً، شكر معلوف الحاضرين على جهودهم وتحضيراتهم للإستحقاق الإنتخابي القادم حيث سيكون التركيز على حصول التيار على العدد الأكبر من المقاعد النيابية في قضاء المتن، كما شجّع على اعتماد الخطاب والنفس الإيجابي لأننا كتيّار واثقين وفخورين مما حقّقه حزبنا من إنجازات على مرور السنين، من معركته الأولى في تحرير الوطن من الوجود السوري الى استرجاع الحقوق وإعادة التوازن داخل المؤسسات الشرعية وصولاً الى انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وما بينهما وبعدهما من إنجازات ليس آخرها اليوم موافقة مجلس الوزراء على الترخيص للبدء في التنقيب عن النفط كما وإقراره مشروع إقامة طريق الضبية-العقيبة. أضاف معلوف أنّ هذه الأهداف والإنجازات المحقّقة كفيلة بالسماح لنا بخوض معركة إنتخابية نرفع فيها رأسنا بماضينا في حين أنّ عدداً من الأحزاب التي كانت شريكة أساسية في الحكم وفي عهد الرئيس ميشال سليمان بالذات وتتدعي المعارضة اليوم لم تنجز شيئاً يذكر لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد المتني غير الشعارات والخطابات الرنّانة.

خلال اللقاء، أكّد معلوف على أنّ بوصلة التيار للمرحلة المقبلة ستصوّب نحو الملفات الاقتصادية والاجتماعية كما على محاربة البطالة والفساد حيث سيكون النجاح حليفنا مثلما كان حليفنا في الأهداف السابقة التي وضعناها لأنفسنا.

وأخيراً تمنى معلوف على الحاضرين ميلاداً مجيداً وسنة جديدة مليئة بالإنجازات.