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افتتاح متجر أكتيف Apple Premium Reseller في ABC مول

15
DECEMBER
2017
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فتح متجر أكتيف، Apple Premium Reseller، أبوابه في الرّابع عشر من ديسمبر/كانون الأوّل 2017 في ABC مول فردان.  وقد أقيم حفل الافتتاح بحضور حشد من الوجوه الاجتماعية والاقتصادية والمهتمين.

 

يوفّر هذا المتجر لعملائه فرصة اكتشاف منتجات Apple المبتكرة وحلولها وتجربتها، بما فيها منتجات Mac، iPhone، iPad  والعديد من الإضافات والأكسسوارات

 

وقد صرّح السّيّد جان إيف شباط: "نحن متحمّسون جدًّا لافتتاح متجر أكتيف، Apple Premium Reseller  في ABC مول فردان، حيث سيحصل العملاء على تجربة تسوّق من الدّرجة الأولى"، مؤكدًا أنّ "الزّبائن الذين يرغبون في معرفة المزيد عن Apple ومنتجاتها، أصبح بإمكانهم الحصول على اهتمام خاصّ من خبرائنا المتفانين والمدّربين على منتجات  Apple".

 

هذا ويتواجد في متجر أكتيف خبراء استشاريّون مدرّبون لمساعدة العملاء على اكتشاف أحدث منتجات Apple، بما في ذلك iPhone X، مستقبل الهاتف الذكي، iPhone 8 and iPhone 8 Plus ، وهما الجيل الجديد منiPhone، iPad Pro، MacBook Pro Touch Bar مقاس 13 إنش، وأي ماك مع شاشة شبكيّة 5K Retina مقاس 27 إنش.

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