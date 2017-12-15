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عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 كانون الأول 2017

15
DECEMBER
2017
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الأخبار: يوم «الحشد» في فلسطين
شبهات تحيط بإمبراطورية الاعلانات و«إبسوس» للاحصاءات
السعودية تلاحق «مجموعة الشويري»؟

لبنان خطا أولى خطواته نحو «نادي الدول النفطية»

 

 

الديار: بعد تأخير 7 سنوات من وزارة الطاقة تم تلزيم قطعتين فقط من أصل 10

تعيينات المحاصصة : تعيين محافظ البقاع لتيار باسيل ومحافظ جبل لبنان لتيار الحريري
رغم أنه مطلب الناس بقوة فإن تلزيم أوتوستراد الضبية ـ العقيبة يلفّه الغموض المشبوه

 



البناء: بعد قرار القمّة الإسلامية لحلف يواجه أميركا وإسرائيل... السعوديّة لحلف معهما بوجه إيران
الجعفري يلقّن دي ميستورا والرياض درساً في الدبلوماسية... والعقدة بالانسحاب الأميركي
قمّة للقدس في بكركي... وتلزيم النفط لائتلاف روسي فرنسي إيطالي يُظهِر المظلة الدولية للبنان

 

 

 

المستقبل: لبنان الى نادي الدول النفطية

 

 

 

النهار: "الإقلاع" الجديد: لبنان إلى المسار النفطي

 

 


اللواء: لبنان بلد نفطي: مَنْ يحمي الثروة من الفساد؟
القمة الروحية: قرار ترامب يمسّ مشاعر 3 مليارات ودعم التحرّك لإلغائه

 

 


الجمهورية: التسوية تفرج عن النفط

 

 


الأنوار: القمة الاسلامية - المسيحية في بكركي: لا لقرار ترامب الاستفزازي والمشؤوم

 

 


الإتحاد: الحكومة تصفق .. وجنبلاط يحذر من لعنة النفط

 

 

 

the daily star: Lebanon approves licenses for oil exploration

 

 

l'orient le jour: Les houthis, Hezbollah du Yémen, mais autrement

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