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أسرار الصحف ليوم الجمعة 15 كانون الأول 2017

15
DECEMBER
2017
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الإشارة الأميركية للتنسيق مع السعودية قبل قرار الرئيس الأميركي حول القدس تؤكده الدعوات التي تتلقاها الدول الأوروبية من الرياض للاستعداد للانضمام إلى حلف تقوده واشنطن وتموله السعودية ويضمّ «إسرائيل» تحت عنوان مواجهة الخطر الإيراني، وأن الأجوبة السعودية على أي تساؤلات عن فرص هذا الحلف بعد صدور قرار ترامب عن القدس كانت تعبّر عن استخفاف بالحجم المعطى للقرار كعامل تصعيد وتعطيل، مؤكدة أن الملف الرئيسي للسعودية هو إيران والتحالفات والخصومات تبنى على هذا الأساس.


خفايا

لفت نائب بارز إلى أنّ التجارب السابقة أفقدت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيّ مصداقية، لا سيما في ما يتعلق بقضية فلسطين والقدس، التي لو كان حريصاً عليها كما يدّعي لما كان وافق على أن يتمّ توقيع اتفاقية إعادة التطبيع بين تركيا و«إسرائيل» في 28 حزيران 2016، «بنسختيها التركية والإسرائيلية»، كما الإنكليزية، في أنقرة والقدس. فهل كان هذا مجرد عدم انتباه إم إقراراً واعترافاً ضمنياً بأنّ القدس لا تل أبيب هي «عاصمة إسرائيل»؟

 



النهار: أسرار الآلهة

هيئة عالقة

لا يجد النائب عاطف مجدلاني جواباً عن سؤال عن تأخير انشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء التي خطت خطوات أولى في وزارة التنمية ثم تعثرت وعلقت في حسابات غير واضحة..

إنتقاد سياسي

ينتقد نجل نائب ووزير سابق في البقاع تأهيل الطريق المؤدي الى البقاع الغربي ويعتبر في تغريدات أنها ليست لخدمة المواطنين إنما لوصول أحد المراجع الى قصر يبنيه في المنطقة....


مصاريف غير مضبوطة

لم تتمكن الموازنة من ضبط الانفاق في الوزارات بعكس ما كان متوقعاً اذ أنها جاءت متأخرة وكانت معظم الأموال حجزت قبل إقرارها....

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تستعد كتل نيابية إلى تحضير سلسلة من الأسئلة إلى الحكومة، يرجّح أن تتحوّل إلى استجوابات!


غمز
تواجه مصادر في حزب يميني مشكلة: الأسباب التي حالت دون لقاء مسؤول كبير ورئيس الحزب قبل الإعلان عن الإطلالة التلفزيونية التي لم تتم..


همس
دولة أوروبية عادت لتمارس دوراً تاريخياً في لبنان، تتابع عبر تقارير يومية الوضع في لبنان بعد 5 كانون الأول.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

محاصصة
قالت أوساط متابعة لملف النفط إن محادثات الشركات النفطية التي رست عليها المناقصات تتركز على كيفية التعامل مع الوزارات المعنية من دون الوقوع في فخ المحاصصة المتّبعة منذ عقود بين الأفرقاء السياسيّين في السلطة.

 

إحصاءات

أجرى حزب فاعل إحصاءات ميدانية لنتائج الإنتخابات النيابية المرتقبة وفق القانون الجديد في منطقة يسيطر عليها، وتبيّن له أن كل المقاعد في تلك المنطقة ستبقى معه ومع حليفه ولن يفوز مستقلّون في أي مقعد.



مصطلح
دعا سفير دولة أوروبية الدولة اللبنانية الى التخلّي عن مصطلح شاع إستعماله ويضرب سيادتها.

 

تسرع

سألت أوساط إقتصادية عن التسرُّع في إنشاء صندوق سيادي للنفط من الآن مع أنه يُكلّف الدولة مصاريف موظفين ولن يدخل إليه دولار واحد قبل عشر سنوات على الأقل.

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