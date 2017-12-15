لقاء قريب بين الحريري وجعجع؟

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كان لافتاً تراجع حزب «القوات اللبنانية» عن اعتراضه على ما كان يصفه قبل أزمة الرئيس سعد الحريري بـ «صفقة النفط»، بعد أن تراجع في وقتٍ سابق عن استقالة وزرائه من الحكومة، ما فسّرته مصادر وزارية على أنه تغير واضح في الأداء «القواتي» على الصعيد الوزاري بعد تهديد رئيس الحكومة سعد الحريري بـ «بق البحصة» عن مرحلة استقالته في الرياض. ما يؤشر الى تقدم الجهود التي تبذل لترطيب الأجواء بين الطرفين بعد تنازلات عدة قدّمتها «القوات» لاسترضاء الحريري الذي طلب شروطاً للقاء جعجع.

غير أن وزير الإعلام ملحم رياشي انتقد، بحسب ما علمت «البناء» آلية التعيين في مجلس الوزراء، بحيث أجرى جملة من التعيينات في جلسة أمس، لم تحظ بتوافق مسبق، ولم تُعرض على الوزراء في مقابل رفض بعض القوى السياسية ملء الشواغر في مؤسسة تلفزيون لبنان، رغم وجود ملف جاهز وآلية قانونية واضحة من وزارة الإعلام.