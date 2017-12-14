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بلدية الميناء اضاءت شجرةالميلاد وسط مستديرة الشهيد الحريري

14
DECEMBER
2017
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اضاءت بلدية الميناء شجرة الميلاد وسط مستديرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في حضور نائب رئيس بلدية الميناء الدكتور ميشال فلاح، سعد الدين فاخوري ممثلا الوزير السابق اشرف ريفي، الاب باسيليوس دبس ممثلا متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الاورثوذكس المطران افرام كرياكوس، الشيخ ناصر الصالح رئيس جمعية المكارم في الميناء، الاب سمير حجار راعي كنيسة السريان الاروثوذكس طرابلس الميناء، رئيس جمعية انماء طرابلس والميناء الرئيس السابق لمجلس ادارة مرفا طرابلس انطوان حبيب، وحشد من الفاعليات السياسية والدينية والاجتماعية والتربوية والشعبية.
فلاح
والقى الدكتور فلاح القى كلمة اكد فيها" ان مدينة الموج والافق الميناء هي مدينة المحبة والسلام ومدينة العيش المشترك"، مشيرا الى ان "ابناء الميناء يشاركون بعضهم بعضا، مسلمين ومسيحيين في المناسبات والاعياد كافة، متمنيا ان يعم الاستقرار والامان والوحدة بين اللبنانيين في هذه الاعياد المجيدة".


بدوره قال حبيب:" نحتفل اليوم باضاءة شجرة الميلاد عند مدخل مدينة السلام الميناء التي تجمع المساجد مع الكنائس، وذلك تعبيرا عن فرحتنا وسرورنا بولادة السيد المسيح ، وكما نحتفل بهذه المناسبة الدينية المسيحية، احتفلنا قبل عدة ايام بذكرى المولد النبوي الشريف مع اخوتنا في هذه المدينة التي لها تاريخ طويل في العيش المشترك وتعتبر عاصمة للعيش المشترك.


وادان حبيب " قرار رئيس الولايات المتحدة الاميركية الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب ونقل سفارتهم اليها، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم من هذا الموضوع والعمل على تصحيح هذا الوضع الظالم لان القدس عاصمة ابدية للشعب الفلسطيني كما امل من الجامعة العربية اتخاذ الاجراءات الحازمة بهذا القضية".
وختم متمنيا للبنانيين عامة والمسيحيين خاصة اعيادا سعيدة مجيدة.


ولدى اضاءة الشجرة اطلقت المفرقعات النارية التي انارت سماء المدينة على وقع الحان وترانيم الميلاد.

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