ماذا طلب الحريري من غانم حول حلقة "بق البحصة"؟

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كشف مارسيل غانم في مستهل حلقته من " كلام الناس " مذ قليل : " توضيحاً للغّط الحاصل حول الحلقة مع دولة الرئيس الحريري : تلقيت اتصالاً أول من أمس يطلب فيه تأجيل الحلقة من كلام الناس إلى الاسبوع الاول أو الثاني من العام الجديد 2018. اشكر الرئيس سعد الحريري على ثقته بالبرنامج واختياري لاجراء الحديث التلفزيوني في الايام المقبلة ."





وكشف مارسيل غانم في إتصال مع برنامج "العين بالعين" - الجديد: لم أعلم بمحتوى المقابلة مع الرئيس الحريري وتمنى عليي ان نؤجلها كي تمر الاعياد بهدوء وبدون توتر. لم نحدد مع الرئيس الحريري وقت معين للمقابلة، وهذا ما احدث اللغط، ويبدو انه حصل بعض الظروف والإعتبارات اجبرت الرئيس الحريري على تأجيل المقابلة.