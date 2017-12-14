متى لقاء الحريري - جعجع؟

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اكد النائب محمد الحجار في حديث إلى برنامج "حوار أونلاين" من "صوت لبنان"، أن "الرئيس سعد الحريري لا يزال في مرحلة تقييم ما جرى معه بعد تقديم الإستقالة في الرياض، بهدف تحسين العلاقات مع القوات اللبنانية وغيرها من الأطراف"، جازما بأن "اللقاء سيعقد بين الرئيس الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعحع قريبا".

وأشار الحجار إلى أن "نتائج التفاهم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، تكللت بإنجازات وقرارات عجزت الحكومات السابقة عن تحقيقها".

اما في موضوع الإنتخابات النيابية رأى الحجار أنه "من المبكر الحديث عن التحالفات رافضا الحديث عن حلف خماسي إنما تناغم بين بعض الأطراف".