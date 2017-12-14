العدوّ الإسرائيلي "يردّ" الزيارة للبحرين!

A + A -

في إطار سياسة التطبيع، يخطّط وفد من رجال الأعمال الإسرائيليين لزيارة البحرين الشهر المقبل ردا على زيارة قام بها وفد بحريني إلى القدس المحتلة.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأنّ الوفد البحريني والذي يضمّ 24 شخصاً وصل إلى القدس السبت الماضي بمبادرة من "مركز سيمون ويزنتال" الإسرائيلي وغادر أمس الأربعاء.

وذكرت أن أعضاء الوفد ينتمون إلى جمعية "هذه هي البحرين" غير الحكومية الموالية للملك البحريني، ومن بين أعضائه مسيحيون ومسلمون سنة وواحد شيعي وبوذيون وهندوسي وسيخ وآخرون، مضيفة أن معظمهم مغتربون يقيمون في البحرين.

وأعلن كوبر أن تنظيم هاتين الزيارتين المتبادلتين جاء من قبل المنظمتين غير الحكوميتين، زاعماً أن "هذه الزيارة ينبغي اعتبارها خطوة نحو تطبيق الوعد الذي قدمه الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة إلى كوبر وعميد "مركز سيمون ويزنتال" مارفين هير، أثناء زيارتهما إلى المنامة في شباط الماضي، بالسماح لمواطني بلاده بالسفر إلى كيان العدو الإسرائيلي دون قيود.