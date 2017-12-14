عضوا الهيئة العليا للتأديب اقسما اليمين... الرئيس عون استقبل سفيري لبنان المعينين في سلطنة عمان والامارات

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اقسم قبل ظهر اليوم امام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليمين القانونية كل من عضوي الهيئة العليا للتأديب السيدة مرفت احمد عيتاني والسيد علي حسن مرعي، في حضور رئيس الهيئة القاضي مروان عبود والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وتمنى الرئيس عون للعضوين الجديدين التوفيق في مهماتهما مؤكداً على دور هيئات الرقابة في مكافحة الفساد والرشاوى وتأمين الانضباط الوظيفي العام بهدف تحسين الانتاج.

كذلك تمنى الرئيس الحريري التوفيق لهما، مشدداً على ضرورة تفعيل اداء الهيئة العليا للتأديب بعد اكتمال اعضائها.





السفيران في سلطنة عمان والامارات

واستقبل الرئيس عون تباعاً سفير لبنان المعين لدى سلطنة عمان السفير ألبير سماحة وسفير لبنان المعين لدى دولة الامارات العربية المتحدة السفير فؤاد دندن لمناسبة تسلمهما مسؤولياتهما الدبلوماسية الجديدة.