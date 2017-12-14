مجلس جديد لنقابة الصحافة

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عقدت نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي وحضور نقيب المحررين الياس عون والوزير السابق باسم السبع، جلسة لانتخاب مجلس جديد للنقابة.

افتتح النقيب الكعكي الجلسة بكلمة، القى فيها الضوء على مداخيل النقابة، مشيرا الى "بناء طابق ثالث ورابع في النقابة، اضافة الى عمليات ترميم في الطابقين الاول والثاني، وذلك تقدمة من المحسن الكبير المهندس ريمون نجار والتنفيذ عن طريقه وليس للنقابة اي علاقة مالية بالمشروع وتنفيذه". ونوه بقرار مجلس الوزراء الكويتي بتبرعه "بمبلغ وقدره 350 الف دولار اميركي لاستكمال المبنى".

وأوضح أن مجلس النقابة "استطاع تحصيل مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية من حصة النقابة من الاحكام القضائية وذلك لأول مرة منذ 33 سنة. وتحسين شروط التأمين على الحياة للزملاء المشتركين في التأمين الصحي".

وقبل البدء بانتخاب مجلس النقابة الجديد، انسحب من فئة المطبوعات السياسية اليومية الزميل غسان عميرة، وفئة المطبوعات الاسبوعية السياسية الزميلان صباح رياض طه ومارك بخعازي، وعن المطبوعات غير السياسية ووكالات الانباء انسحب الزملاء نجيب صفا وفؤاد الزين وهدى صليبا.

وبذلك تم انتخاب مجلس النقابة الجديد بالتزكية، ضم عن:

1- فئة الصحف اليومية السياسية: عوني الكعكي، جورج سولاج، عبد الكريم الخليل، طلال حاطوم، نديم اللادقي، فيليب ابي عقل، خليل الخوري، فؤاد زكريا الحركة، غسان حجار، ثائر عباس، رفيق خوري وفيصل ابو زكي.

2- فئة المجلات الاسبوعية السياسية: زينة عوض، بسام عفيفي، مرسيل نديم، جورج بشير وجورج طرابلسي.

3- فئة المطبوعات غير السياسية: وسيم الحلبي.

وسيعقد اعضاء مجلس النقابة اجتماعا في الاسبوع المقبل لانتخاب النقيب.