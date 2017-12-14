تحذير هامّ من وزارة الداخلية

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طلبت وزارة الداخلية والبلديات من المحافظين في مختلف المناطق اللبنانية وابلاغ اتحادات البلديات والبلديات، "اتخاذ التدابير الرادعة والصارمة لمنع أي كان من اطلاق النار بمناسبة رأس السنة المقبلة، كما باتخاذ التدابير القضائية المناسبة بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق مع المراجع الادارية والقضائية المختصة، وذلك حفاظا على مبدأ السلامة العامة، وعدم تعرض حياة المواطنين في المناطق اللبنانية كافة للخطر، وحفاظا على سلامة الطائرات القادمة الى لبنان والمغادرة منها".

وأعلنت وزارة الداخلية ان قيادة جهاز أمن المطار كانت قد أشارت بموجب الكتاب، رقم 497/205 تاريخ 5/12/2017 الذي وجهته الى الوزارة، الى انه "خلال شهر كانون الاول من كل سنة ولمناسبة عيد رأس السنة يتم اطلاق النار بكثافة من قبل المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية مما يؤدي الى تساقط الرصاص الطائش بغزارة في حرم المطار وعلى المدرجات وبالقرب من اماكن جثوم هبوط واقلاع الطائرات وعلى سطوح مباني المطار مما يشكل تهديدا لسلامة الطيران المدني وتعريض الطائرات والمنشآت الحيوية والحساسة في المطار للخطر واحتمال حدوث كوارث نتيجة لسقوط الرصاص الطائش وبقائه على ارض المطار".