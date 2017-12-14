بالفيديو - مشهد يحبس الأنفاس: هذا ما جرى في سماء سوريا!

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نُشر على موقع يوتيوب فيديو لمقاتلة روسية متفوقة.

وتظهر في مقطع الفيديو هذا طائرتان روسيتان من طراز "سو-35" و"سو- 30إس إم".

ويرى المُشاهد كيف أن مقاتلة "سو-35" تندفع متسرعة نحو "سو-30"، وتلحق بها وتتجاوزها عندما تكون المسافة الفاصلة بينهما بضعة أمتار.

ووفق وسائل إعلام فإن هذا المشهد مثّله طيارون روس عائدون إلى روسيا من قاعدة حميميم بسوريا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل، في يوم الاثنين الماضي، إلى هذه القاعدة في زيار مفاجئة ليعلن قراره بإعادة غالبية القوات الروسية التي كانت تساعد الجيش السوري في حربه ضد الإرهاب إلى الوطن.