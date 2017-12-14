أخطر عصابات السطو المسلح في جبل لبنان بقبضة المعلومات

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أعلنت المديرية العامة لقـوى الامــن الداخلي ـ شعبـة العلاقـات العامـة أنه في خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الحالي، تعرضت عدة صيدليات ومحل تجاري في محافظة جبل لبنان، لعمليات سطو مسلح ليلاً، من قبل شخصين مجهولين ومقنعين على متن دراجة آلية، أقدما في إثنتين منها في محلة الدورة على إطلاق النار وإصابة مواطنَين بجروح.

وعلى أثر ذلك، قامت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، بإجراء الاستقصاءات والتحريات المكثفة وتمكنت من تحديد هوية الشخصين المذكورين وتوقيفهما، وتبين أنهما كل من: ع. ع. ( مواليد عام 1988، لبنان)و ع. ق. ( مواليد عام 1994، لبناني).

وبتاريخ 10/12/2017 قامت قوة من الشعبة بعملية نوعية ومتزامنة، اسفرت عن توقيف الأول في مدينة صيدا والثاني في محلة الجميزة، وضبط بحوزتهما مسدسين حربيين.

وبالتحقيق معهما اعترف الثاني بتنفيذ 5 عمليات سلب بقوة السلاح وهي: سلب مواطن في السوديكو بمفرده، وعمليتين بالاشتراك مع الأول وهي من داخل صيدلية "Family" بالحدث ومحل "Aloha" في محلة الدورة، إضافة الى سلب صيدلية "Clinique" في محلة بئر حسن وصيدلية "Saint Vincent" في محلة الدورة، بالاشتراك مع المدعو: ع. ع. ( مواليد عام 1988، لبناني). كما اعترف انه أقدم خلال عمليتي سلب محل "Aloha" وصيدلية "Saint Vincent" على اطلاق النار وإصابة الموظفَين فيهما.

كما اعترف الاول بما نسب إليه. وبتاريخ 13/12/2017 أوقفت دورية من الشعبة المدعو: ع. ع. المذكور في محلة حارة حريك الذي اعترف بما نسب إليه.

وقد أودع الموقوفون القضاء المختص بناءً على إشارته.