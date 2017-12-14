عناوين الصحف ليوم الخميس 14 كانون الأول 2017

الأخبار
قمة إسطنبول:
قنبلة صوتية
البناء
القمّة الإسلامية تهرّبت من إغلاق السفارات «الإسرائيلية»... واكتفت بمراجعة مجلس الأمن
الرئيس الفلسطيني لوّح بإلغاء أوسلو وسحب الاعتراف بـ «إسرائيل»... بانتظار أوروبا والعرب
عون لربط المبادرة العربية بوسيط نزيه برّي: سقطت صفقة القرن الحريري يؤجّل البحصة
الجمهورية
القمة الإسلامية: القدس الشرقية عاصمة فلسطين
الديار
إذا ظهرت الاسرار وبق الحريري البحصة فالخريطة السياسية والحزبية والطائفية ستتغير
المستقبل
مصدر أوروبي: يجب دعم الحريري لضمان الالتزام بالنأي بلبنان
اللواء
6 مروحيات أميركية للجيش و120 مليون دولار برامج عسكرية
الحريري يعلن اليوم توقيع أول عقد لاستثمار الغاز والنفط والراعي لتحيّيد لبنان
L'Orient-Le Jour
Pourquoi la question de Jérusalem est-elle cruciale pour les évangélistes américains ?
The Daily Star
Leaders urge recognizing Jerusalem for Palestine