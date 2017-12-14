مصدر أوروبي: يجب دعم الحريري لضمان الالتزام بالنأي بلبنان

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أوضح مصدر أوروبي في لقاء صحافي أمس، أن غياب ذكر القرار 1559 من النسخة العربية لبيان «مجموعة الدعم حول لبنان» هو «خطأ بكل بساطة، ثم ذكر القرار في النص الانكليزي، والديبلوماسية اللبنانية لم تطلب سوى أمور قليلة، ولكن لا شيء غير عادي في النص، وكل ما جاء فيه هو إعادة التأكيد على المبادئ وإرادات الدول الأوروبية صياغة نص لدعم رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وفيه إشارة إلى المؤتمرات الثلاثة. والقرار 1559 صادر عن الأمم المتحدة والغرب يشير إليه باستمرار. وكان الهدف أن يجمع النص كل المشكلات التي يرى الأوروبيون أنها تخصّ لبنان».

وقال: «ستعقد ثلاثة مؤتمرات: مؤتمر روما 2 ومؤتمر النازحين ومستقبل سوريا في بروكسل، ومؤتمر الاستثمارات. ومؤتمر روما، لتعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوات المسلحة انطلاقاً من أن لبنان يجب أن يكون دولة قوية لكي لا يتذرّع حزب الله بأنه الوحيد القادر على توفير أمن البلد. والجيش اللبناني هو الوحيد الذي يفترض أن يوفر حماية البلد وأمنه. مؤتمر بروكسل سينعقد في شباط، ومن الواضح أن عودة النازحين لن تحصل بسهولة، والأوروبيون يدركون ونقلوا أن السلطات اللبنانية تتمنى العودة قريباً. وهذه العودة يجب أن تكون مطابقة للقانون الدولي الإنساني. ولن يكون اسم مؤتمر الاستثمارات باريس 4، لكنه سيكون الأداة التي ستسمح للبنان بإعادة إطلاق النهضة الاقتصادية التي يحتاجها، وستكون هناك مشاريع من البنك الدولي على أن يمول البنك الثلث، والثلث الآخر من خلال استثمارات خاصة والثلث الأخير من المؤسسات المالية الدولية منها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي».

وتوقع التزاماً من الدولة اللبنانية لحسن سير المؤسسات، مشيراً الى أن «الأوروبيين سعداء من ردّة فعل الحريري حول الفيديو المسرّب لرئيس الميليشيا العراقية قيس الخزعلي في الجنوب وأراد فتح تحقيق. والحريري فاوض مع حزب الله حول بيان الخامس من كانون الأول الجاري، وعليه أن يضمن الالتزام بالنأي بلبنان ويجب دعمه، ودعمه يكون أقوى إذا جاء أيضاً من حلفائه، والرئيس ميشال عون يشكّل النقطة المركزية».

أضاف: «هناك نقطتان في الأزمة يجدر التوقف عندهما: لبنان وطن، ثم كان هناك توقع من الطبقة السياسية الانتفاض واتخاذ موقف لعدم الانجرار نحو الخارج وهذا ما حصل. واللبنانيون أنفسهم تعلّموا كثيراً من تاريخهم ومن أن أمراً صغيراً يمكن أن يأخذ البلد إلى مكان غير محمود العواقب».

وحول الحوار بين لبنان وسوريا، قال: «ان الحوار قائم ولا يعني أن لبنان يضفي الشرعية على السياسة المتبعة، وأن أوروبا تتفهّم الضغط الهائل على لبنان من جراء وجود النازحين، ونستنتج أن هناك عودة أكبر من تركيا إلى سوريا وهذا ليس وضع النازحين في لبنان و79% من اللاجئين في لبنان هم نساء وأطفال والإجراءات الأمنية لا تزال غير موحّدة».