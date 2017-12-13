السفارة الأميركية: فوتيل زار لبنان واطلق 3 برامج مساعدات جديدة لبناء قدرات الجيش

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اعلنت السفارة الاميركية في بيان اليوم، ان "السفيرة اليزابيث ريتشارد وقائد المنطقة المركزية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل اجتمعا مع رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزاف عون، كما زارا المدرسة الحربية وذلك "لإعادة تأكيد التزام الحكومة الأميركية بالشراكة اللبنانية الاميركية ودعم الجيش اللبناني بصفته المدافع الوحيد عن لبنان".

بعد اجتماعهما مع رئيس الوزراء، أعلنت السفيرة ريتشارد والجنرال فوتيل عن "إطلاق ثلاثة برامج مساعدات جديدة من قبل وزارة الدفاع الأميركية لمواصلة بناء قدرات الجيش اللبناني على تنفيذ عمليات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب. ويجري تمويل هذه البرامج عبر برنامج "بناء قدرات الشركاء" التابع لوزارة الدفاع، وتقدر قيمة هذه البرامج مجتمعة بأكثر من 120 مليون دولار. وسيوفر البرنامج الأول للجيش اللبناني القدرة على الدعم الجوي الوثيق للجناح الدوار من خلال تسليم ست طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز MD 530G وما يتصل بها من معدات وتدريب تبلغ قيمته أكثر من 94 مليون دولار".

اضاف البيان: "سيوفر البرنامج الثاني قدرات إضافية للقيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع من خلال تسليم ست طائرات جديدة بدون طيار من طراز Scan Eagle والمعدات ذات الصلة والتدريب الذي تقدر قيمته بأكثر من 11 مليون دولار. وسيوفر البرنامج الثالث للجيش اللبناني قدرات إضافية لتوظيف الدعم المشترك للقوة النارية والدعم الجوي الوثيق من خلال توصيل معدات الاتصالات والمعدات الإلكترونية وأجهزة الرؤية الليلية والتدرب عليها والتي تقدر قيمته بأكثر من 16 مليون دولار".



وختم: "ان الإعلان عن هذه البرامج يعيد تأكيد التزام الحكومة الأميركية الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الجيش اللبناني، بصفته المدافع الوحيد عن لبنان".