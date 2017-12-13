من هو غابريال عيسى سفير لبنان في الولايات المتحدة الأميركية؟!

A + A -

هل شاءت الصدف أن تقبل الإدارة الأميركية بتعيين غابريال عيسى سفيراً للبنان في الولايات المتحدة الأميركية في ١٣ كانون الاول، ٢٠١٧، أي في الذكرى الرابعة عشر لصدور قانون محاسبة سوريا الذي مهد لخروج الجيش السوري من لبنان، أو أنها رسالة مبطنة؟ الأيام المقبلة كفيلة بإظهار المبطن والمستور.

من معاد العريقة ووصولاً الى ميشيغان الأميركية، لم تكن المسيرة السياسية في حسبانه ابداً، إنما معاناة الوطن و انتهاك سيادته حثّتا غابي عيسى للمضيّ في رحلة النضال للحريّة والكفاح من اجل استقلال لبنان.



ولد غابريال عيسى عام ١٩٥٧وترعرع في الجميزة حيث تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الفرير (Frѐres). بعد حصوله على الشهادة الثانوية عام ١٩٧٥من مدرسة المون لاسال في عين سعادة، قرّر السفر الى ولاية ميشيغان لمتابعة دراساته العليا. في عام ١٩٨٠، نال الشهادة الجامعية في الهندسة المدنية من جامعة ديترويت للتكنولوجيا، أسس على إثرها ثلاث شركات تجارية نالت نجاحاً باهراً.

تزوج من برناديت الحاج عام ١٩٨٠ ورُزقا بأربعة اولاد: جيري، ناتالي، كريستين واليكس.

بدأت مسيرة غابي عيسى الوطنية عام ١٩٨٨مع مطلع التحركات الفعلية من اجل دعم قضية الحفاظ على استقلال لبنان واستعادة سيادته. تعرّف على العماد ميشال عون وآمن بقضيّة التحرير وهكذا كانت بداية رحلة النضال من اجل استقلال لبنان.

عام ١٩٩٠، وبمشاركة صديقه طوني حداد، أسّس المجلس اللبناني الأميركي في ديترويت وكانت اهم أهدافه الحصول على دعم الحكومة الأميركية من اجل استرجاع استقلال وسيادة لبنان. في خطوة لم يسبق لها مثيل في تاريخ السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، غيّرغابي عيسى معادلة القانون المطروح لاستعادة سيادة لبنان وبعد مثابرة وكفاح وتبرعات من امواله الخاصة دامت اكثر من عشر سنوات، كسب ثقة الرئيس السابق جورج بوش وأصوات الأغلبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ونجح في إقرار قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان، في ١٣ كانون الاول ٢٠٠٣.



في العام ٢٠٠٥، ومن طلبٍ خاص من العماد عون، قام بزيارة سوريا لإكمال المباحثات التي أدّت الى الانسحاب الكامل والمسالم لجميع القوات السورية من لبنان.



لم تتوقف جهود غابي عيسى الوطنية بعد التحرير، بل واكب عودة العماد عون الى لبنان وكثّف دعمه له وللشؤون اللبنانية. عام ١٩٩٦، أصبح المجلس اللبناني الأميركي "المجلس اللبناني الأميركي للديمقراطيّة " (LACD)، وتوسّع تواجده ليشمل عدة ولايات مثل كاليفورنيا، فلوريدا (ميامي وتامبا)، أوهايو، تكساس (هيوستن وسان انطونيو)، نيويورك، اريزونا، أوهايو، مقاطعة كولومبيا وطبعاً ميشيغان. بإشراف ومشاركة غابي عيسى، يقوم المجلس اللبناني الأميركي للديمقراطيّة بالعمل على إنعاش العلاقات بين المغتربين ووطنهم الام وتقديم الدعم المُطلق للسلطة والعدالة من اجلِ لبنانٍ أفضل.



تاريخ غابي عيسى الحافل في الحوار البنّاء والمفاوضات المثمرة، وذكاؤه الحاد في التعامل مع أطراف سياسية مختلفة غيّروا المسار السياسي في لبنان وحافظوا على ديمقراطيته وسيادته. كما وأنهم صقلوا فيه الخبرة النادرة والمعرفة الواسعة والمثابرة المميزة التي خوّلته ان يكون الخيار الاول والأفضل لتولي منصب سفير لبنان في الولايات المتحدة الأميركية.



وفي معاد أجرت الإعلامية في المجلس اللبناني الأمريكي للديمقراطية، مارلين السبع، حديثاً مع سعادة السفير.

‏م.أ.: سعادة السفير، نعود بالذكرى الى بداية رحلة النضال. ما كانت الظروف التي أدّت الى إنضمامك لمسيرة تحرير لبنان؟

غ.ع.: ‏في عام ١٩٨٨ بدأتُ مواكبة قضية التحرير من ميشيغان، وأصبحتُ مهتمّاً جداً بهذا الموضوع وبجهود العماد ميشال عون خاصةً، وقد تعرفت على كثير من المناضلين خلال هذه الفترة، إمّا في المظاهرات المنظّمة او النشاطات السياسية. ‏احد هؤلاء المناضلين هو صديقي العزيز طوني حداد؛ معه اسّستُ المجلس اللبناني الأمريكي في ديترويت عام ١٩٩٠، آملاً التركيز على كسب التأييد لهذة القضيّة من قبل الكونغرس الأمريكي، وليس فقط الاعتماد على المظاهرات. في عام ١٩٩٣، استطعنا ان نُقرّ القانون ٢٨ غير المُلزِم وَالَّذِي يعبّر عن دعم الكونغرس لسيادة لبنان واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية، وكان هذا القانون المقدمّة الناجحة وألمثمرة لنشاطاتنا وانجازاتنا اللاحقة.

م.أ.: ‏ما كان تأثير تأسيس المجلس اللبناني الأمريكي على قضية التحرير؟

غ.ع.: ‏كان تأثيرا إيجابيا من دون شك، خاصة انه كان لدينا مكتباً في واشنطن من خلاله تمت متابعة الموضوع يوميا وجديّاً. ومنذ ذلك الحين بدأ العمل على طرح القضية بشكل مختلف عن السابق؛ جازفنا فإعتمدنا على معادلة جديدة و تمكّنا ان نُثبتْ للحكومة الأميركية ان فوائد تحرير لبنان واسترجاع سيادته تضاهي تكاليف العقوبات المفروضة.

م.أ.: ‏ما كان سرّ المثابرة طوال أكثر من ١٠ سنوات في النضال؟

غ.ع.: ‏ ‏دَفَعَنا الإيمان بإستقلال لبنان وأهمية سيادته للاستمرار في النضال رغم كل العقبات والتحديات. لم يكن الاستسلام وارداً ابداً.

اجتمعنا مراراً بعدد كبير من أعضاء الكونغرس الأميركي وبرؤساء سابقين كَبوش وكلينتون ‏واستنفذنا كل طاقاتنا الشخصية والمادية من أجل إقناعهم بإقرار قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان. ‏بعد حادثة 11 أيلول، زاد الضغط على حكومة ألرئيس بوش من أجل مكافحة الإرهاب بشكل عام، فكان ذلك حافزا كبيرا لإقرار القانون سنة ٢٠٠٣. ‏وهكذا، بعد اكثر من 10 سنوات من العمل الجاد والمفاوضات المكثّفة استطعنا أن نقرّ هذا القانون من الولايات المتحدة.

م.أ.: ‏كيف كانت مرحلة ما بعد إقرار القانون؟

غ.ع.: ‏لم تتوقف جهودنا بعد إقرار القانون، فبطلبٍ خاص من العماد عون في ٢٠٠٥، توجهتُ الى سوريا لإكمال المحادثات من أجل الانسحاب السلمي لكل القوات السورية من لبنان. طبعا بعد تحقيق هدفنا، رافقتُ العماد عون في رحلة عودته إلى الوطن وبدأتْ مسيرة التحرّر بعد التحرير. في هذا الصدد، أكملنا العمل على تنشيط المجلس اللبناني الأمريكي للديمقراطية وفي السنتين الاخيرتين عملنا على رصّ الصفوف وإعادة بناء النظام الداخلي واستقطاب أعضاء جدد، وأصبح لنا تواجد فعليّ في اكثر من ١٠ مدن أمريكية. كما تدورحاليّاً جهود الهيئة العامة في المجلس حول إنشاء مكاتب إضافية في مقاطعات أخرى.



م.أ.: ‏غيّر غابي عيسى مسارَ لبنان السياسي ونجح في استرجاع استقلاله وسيادته، واليوم اصبح سفيرَ لبنان في الولايات المتحدة. ماذا تأمل ان تحقّق من خلال هذا المنصب؟

غ.ع.: ‏اهدافي ستكون حتما موازية لمشاريع وأهداف الرئيس ميشال عون. وأزيد على ذلك، دعم الجيش اللبناني ومساعدته على مكافحة الإرهاب وحماية أرض لبنان وشعبه، إنعاش قطاع المالية والمصارف في لبنان من أجل اقتصادٍ مزدهر، ألعمل على إلغاء ألعقوبات ألماديّة ألمفروضة على أللبنانيين-ألأميركيين، تنشيط المجتمعات اللبنانية في ‏الولايات المتحدة وحثّهم على التواصل ‏مع وطنهم الأم من خلال نشاطات أجتماعية وتربوية، تثقيف قطاع الشباب أللبناني في إلولايات ألمتحدة فيما يختص بالمحافظة على الجذور اللبنانية، العمل على توطيد العلاقات بين الدولتين الأمريكية واللبنانية، وتشجيع رجال الأعمال اللبنانيين في الولايات المتحدة للاستثمار في لبنان والقوات المهنية فيه.



م.أ.: ‏سعادة السفير، كلمة أخيرة توجهها إلى اللبنانيين في لبنان والولايات المتحدة؟

غ.ع.: ‏هذا العهد هو عهد البناء والتطور والازدهار في لبنان. يجب أن نتعاون جميعاً من اجل الاستمرار والتقدم. لذلك، سفارة لبنان في واشنطن هي "سفارة الشعب" وستكون أبوابها دائماً مفتوحة لكل اللبنانيين من أجل التعاون المستمر والعمل جاهداً وسويّاً لإنعاش وطننا العزيز لبنان.

م.أ.: شكراً سعادة السفير.



مارلين ألسبع

جوي شبير

هيئة ألأعلام - ألمجلس أللبناني ألأميركي للديمقراطية