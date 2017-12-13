ردّ عنيف من "المستقبل" على شارل جبّور!

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علّق منسق عام هيئة الشؤون الاعلامية في "تيار المستقبل" عبد السلام موسى على ردّ رئيس جهاز الاعلام والتواصل في "القوات اللبنانية" شارل جبور على مقابلة امين عام "تيار المستقبل" احمد الحريري،



وقال في بيان يبدو ان السيد جبور قد قرأ تصريحات الأمين العام لـ"تيار المستقبل" احمد الحريري بالمقلوب، وهو لم يرَ أية إيجابية بقوله: "ان كلام الرئيس سعد الحريري عن الطعن بالظهر، لا يقصد "القوات" ولا الدكتور سمير جعجع، وان "تيار المستقبل" يعمل على قاعدة التوافق السياسي وليس على قاعدة الاشتباك السياسي مع "القوات" او غيرها".



أما اذا كان السيد جبور قد استثارته مطالبة الأمين العام أحمد الحريري بتوضيحات عن المرحلة الماضية، فإن هذه الاستثارة لا تراعي ترشيد العلاقات إذا كانت تحتاج الى ترشيد، ولا التأكيد عليها إذا كانت المرحلة تتطلب مثل هذا التأكيد



وفي سائر الأحوال، سنعتبر ردة فعل السيد جبور كأنها لم تكن، لأن العلاقة مع القوات أوضح وأعمق من أن تعالج بالصراخ.



وكان جبور شن هجوما عنيفاً على الحريري بعد مقابلة اجراها على "تلفزيون الجديد".