بيان قمّة اسطنبول: للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين

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دعا قادة الدول الإسلامية في ختام قمّتهم الطارئة العالم إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين رداً على القرار الأميركي بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال القادة في بيان نشر في ختام قمة "منظمة التعاون الإسلامي" في مدينة اسطنبول التركية: "نعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وندعو الدول إلى أن تعترف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها".

كما عبّر القادة في البيان عن رفضهم القرار الأميركي معتبرين أنّه "لاغٍ وباطل"، قائلين: "نرفض وندين بأشدّ العبارات القرار الأحادي غير القانوني وغير المسؤول لرئيس الولايات المتحدة الأميركية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ونعتبره لاغياً وباطلاً".

ودعا البيان الى "تقديم الدعم والمساندة الاقتصادية لدولة فلسطين بما في ذلك تشجيع وتيسير التجارة معها"، مضيفاً: "يطلب من البنك الإسلامي للتنمية دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مدينة القدس".

وأكد البيان أن "الاعتراف بـالقدس عاصمة لإسرائيل بمثابة انسحاب لواشنطن من دورها كوسيط في عملية السلام".