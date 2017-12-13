living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنماء طرابلس: القدس عاصمة أبدية لفلسطين بجميع طوائفها

13
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكدت جمعية انماء طرابلس والميناء بعد اجتماع لها على "ضرورة ان يقف الفلسطينييون صفا واحدا وان يوحدوا جهودهم وان يضعوا خلافاتهم جانبا في وجه العدوان الجديد على القدس والتي هي ليست عاصمة لفلسطين فحسب بل عاصمة كل العرب المسلمين والمسيحيين على السواء".

 

واشادت الجمعية "بتحركات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تجاه القدس، فكان الصوت الوحيد الذي عبر عن حقيقة الشارع العربي وكانت خطاباته استثنائية في مواجهة تحويل القدس عاصمة لاسرائيل".

 

كما رأت "ان مشاركة الرئيس عون في اجتماع اسطنبول الاستثنائي له انعكاسات ايجابية في ابراز دور لبنان الرائد على الساحة العربية مجددا".
كما اكدت الجمعيه ايضا على اهمية مواقف وتحركات رئيس الحكومه سعد الحريري واتصالاته بالاسره الدوليه لايصال الموقف الرافض للاعترف الاميركي بالمدينه المقدسه عاصمه لاسرائيل.


ورحبت الجمعية "بالمبادرات والمشاورات واللقاءات التي يقوم بها الرئيس التركي رجب اردوغان في هذا المجال ودوره البناء في اعلاء الصوت بشأن القدس".

 

كما اثنت الجمعية على "الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية جبران باسيل على هذا الصعيد في الجامعة العربية والذي لاقى اصداء في جميع الدول فكان بمثابة منعطفا تاريخيا في الساحة العربية وخريطة طريق لتوحيد الموقف العربي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout