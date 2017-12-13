إنماء طرابلس: القدس عاصمة أبدية لفلسطين بجميع طوائفها

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اكدت جمعية انماء طرابلس والميناء بعد اجتماع لها على "ضرورة ان يقف الفلسطينييون صفا واحدا وان يوحدوا جهودهم وان يضعوا خلافاتهم جانبا في وجه العدوان الجديد على القدس والتي هي ليست عاصمة لفلسطين فحسب بل عاصمة كل العرب المسلمين والمسيحيين على السواء".

واشادت الجمعية "بتحركات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تجاه القدس، فكان الصوت الوحيد الذي عبر عن حقيقة الشارع العربي وكانت خطاباته استثنائية في مواجهة تحويل القدس عاصمة لاسرائيل".

كما رأت "ان مشاركة الرئيس عون في اجتماع اسطنبول الاستثنائي له انعكاسات ايجابية في ابراز دور لبنان الرائد على الساحة العربية مجددا".

كما اكدت الجمعيه ايضا على اهمية مواقف وتحركات رئيس الحكومه سعد الحريري واتصالاته بالاسره الدوليه لايصال الموقف الرافض للاعترف الاميركي بالمدينه المقدسه عاصمه لاسرائيل.



ورحبت الجمعية "بالمبادرات والمشاورات واللقاءات التي يقوم بها الرئيس التركي رجب اردوغان في هذا المجال ودوره البناء في اعلاء الصوت بشأن القدس".

كما اثنت الجمعية على "الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية جبران باسيل على هذا الصعيد في الجامعة العربية والذي لاقى اصداء في جميع الدول فكان بمثابة منعطفا تاريخيا في الساحة العربية وخريطة طريق لتوحيد الموقف العربي".