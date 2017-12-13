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شارل جبّور رداً على أحمد الحريري: من قال أن الحكيم يريد رؤية الشيخ سعد؟!

13
DECEMBER
2017
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ردَّ رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور على كلام الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري لقناة "الجديد" عن أنّ هناك علامات استفهام حول "القوات" تنتظر أجوبة، وعن أنّ لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس حزب "القوات" سمير جعجع قد يحصل في أيّ لحظة.

 

واعتبر جبّور في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على "تويتر" أنّ "كلام الشيخ أحمد الحريري عن "القوات" غير مقبول على الإطلاق"، لافتاً إلى "أنّنا كنّا نتمنّى عدم سماعه منه شخصياً، فلا هذه عادات "القوات" ولا شيمها"، مشدّداً على أنّه "ومجرّد توجيه الاتهام إلى "القوات" مرفوض ومردود لأصحابه، ومعلوم أنّ مواقف الحكيم نعم نعم ولا لا، وما يقوله في العلن أكثر بكثير مما يقوله في الاجتماعات المغلقة".

 

وأكّد "أنّنا لا نقبل أن نكون موضع تشكيك من أحد"، موضحاً أنّ "ما سمعه الدكتور جعجع في السعودية هو نفسه الذي كان سمعه الرئيس الحريري مراراً وتكراراً منذ أكثر من ستة أشهر إلى اليوم"، معتبراً أنّه "إذا كان "المستقبل" لا يريد الاستماع فهذه مشكلته، ولكن لا يحق له إطلاقاً رمي الاتهامات جزافاً لارتباطات معينة أو لحرف النقاش السياسي".

 

وشدّد على "أنّنا لن نسمح لأحد بالتطاول على "القوات اللبنانية"، ولن نسكت عن أيّ اتهامات باطلة وتضليلية، وإذا اهتزت علاقة "المستقبل" بالمملكة فعليه مراجعة مساره ومسيرته بدلاً من تحميل المسؤوليات لغيره، وعلى حدّ علمي لم يطلب الحكيم أي موعد من الرئيس الحريري"، سائلاً: "ومن قال أنّ الحكيم يريد رؤية الشيخ سعد؟".

 

وقال إنّه "من المعيب مواصلة الكلام في هذا الموضوع الذي يسيء بالدرجة الأولى لتيار المستقبل"، مشيراً إلى "أنّنا كنّا نتمنّى عدم الدخول في هذا السجال ولا إيصال الأمور إلى ما وصلت إليه، ولكن لا يمكننا إطلاقاً السكوت عن الاتهامات الباطلة والكاذبة، ما نقوله في الغرف المقفلة نقوله على الشاشات، لا نخجل ولا نخشى من أحد".

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