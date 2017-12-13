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أرسلان: أؤكد على أهمية الاستثمارات الروسية في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط والدور الروسي في مكافحة الارهاب

13
DECEMBER
2017
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زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الامير طلال ارسلان والوفد المرافق له مركز الكونغرس الدولي للصناعيين ورجال الاعمال في موسكو الذي يضم ما يزيد عن 25 دولة من العالم والتقى رئيسه الفخري السياسي المخضرم والاكاديمي السيد فيكتور غلوخين. وحضر الاجتماع رئيس لجنة الامن الاقتصادي السيد اناتولي بيرتسيف وعضو لجنة العلاقات الدائمة بين دول الاتحاد السوفياتي السابق السيد فيكتور الكسييفيتش انانيف، بالإضافة الى النائب السابق في مجلس الدوما ونائب رئيس معهد الامن والتطوير المستدام وعضو الهيئة الوطنية للنقل في روسيا السيد فلاديمير اوفسيانيكوف.

 

واكد غلوخين على اهمية لبنان الاستراتيجية بالنسبة الى روسيا وعلى البرامج التي باشر الكونغرس في وضعها لمنطقة الشرق الاوسط على مستوى الاستثمارات في المشاريع الكبيرة والمتوسطة الحجم. ورحب غلوخين بأرسلان مثنياً على مواقفه الثابتة ووفائه للصداقة مع روسيا.

 

من ناحيته أكد أرسلان على أهمية الاستثمارات الروسية في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط معتبراً انها اساسية لإضفاء مناخ من التوازنات السياسية التي تمنع استباحة المنطقة من قبل الاحادية العالمية. كما أثنى أرسلان على الدور الروسي في مكافحة الارهاب الذي كشف حقيقة تمويل الارهاب من قبل دول الغرب وبعض دول الاقليم.


وتطرق الطرفان الى السبل الآيلة الى تقوية أواصر العلاقات الصناعية-التجارية بين لبنان وروسيا بما يعود بالفائدة على الدولتين.

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