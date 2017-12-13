الحريري يكشف معلومات كثيرة.. وهذا ما قاله

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أكّد أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري يملك اليوم كلّ المعطيات لما حصل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية"، مشدّداً على "أنّنا اتّخذنا قراراً منذ التسوية التي حصلت وهو وضع استقرار لبنان وسلامته حيّز التنفيذ قدر الإمكان".

ونفى أحمد الحريري في حديث عبر قناة "الجديد" أن تكون قد مورست أيُّ ضغوط على الرئيس الحريري لإلغاء مقابلته التلفزيونية، مؤكّداً أن "لا أحد بإمكانه أن يمارس ضغوطاً عليه"، موضحاً أنّ "الرئيس الحريري لم يحدِّد وقتاً لعرض حلقة كلام الناس وهو سيقول ما لديه من حقائق ومعطيات للتاريخ".

ولفت إلى أنّ "هناك علامات استفهام كبيرة مع "القوات اللّبنانية" بشأن الأداء الحكومي"، وقال: "نحن بحاجة للأجوبة ونحن نريد أن نعلم ماذا حصل مع الدكتور جعجع في زيارته إلى السعودية"، مشيراً إلى أنّ "بعض "المخبرين" و"الخردة" يلتقون مع خصوم السعودية لمحاولة توريطها ضدّ مصلحة لبنان".

ورأى أنّ "هناك الكثير من النّاس يدّعون أنّهم يجسّدون حالة رفيق الحريري وهناك الكثير حاولوا طعن الرئيس الحريري بالظهر خلال الأزمة"، لافتاً إلى أنّ "هناك ملاحظات على أداء بعض الأحزاب والأشخاص خلال أزمة الرئيس الحريري".

واعتبر أحمد الحريري أنّ "اللواء أشرف ريفي يخدم حزب الله"، مضيفاً: "البعض مثل ريفي وغيره كانت "زوادتن" من سعد الحريري باعوها واشتروا فيها خناجر لطعنه".

وأكّد أنّ "تيار المستقبل هو التيار الوحيد الذي لم يستغلّ دم رفيق الحريري ونحن رفعنا الدم من الأرض ووضعناه في مكان لا يمكن أن نعود من خلاله إلى الوراء".