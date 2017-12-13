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فاجئ من تحب بهذه الهدية !

13
DECEMBER
2017
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هل تبحث عن هدية غير اعتيادية ومفاجئة؟ إليك "IPT Fuel Gift Card".
 
بمناسبة الأعياد أصدرت IPT بطاقة وقود إلكترونية مسبقة الدفع ذات طبعة مميّزة وتغليف خاص (Gift Box) تستعمل على محطات IPT. بمجرّد اختيارك "IPT Fuel Gift Card" تمنح  من تحبّ المزيد من "راحة البال" والفرح في هذه الفترة حيث سيكون بإمكانهم تعبئة الوقود دون الحاجة الى المال. كما أنّ استعمال هذه البطاقة لا يقتصر فقط على الوقود بل يتضمّن كافة خدمات محطات IPT:
 
- Quantum: البنزين العصري المتوفر حصرياً على محطات IPT 
- غسيل السيارات (عادي أو Laserwash)
- غيار زيت Elf lubricants
 
إنّ طلب البطاقة  "IPT Fuel Gift Card" سهل جداً إذ يكفي الاتصال بالرقم الساخن التالي 78822822 ويجدر الذكر بأنّ البطاقة لا تتضمّن أية تكاليف اضافية (no hidden fees)، أي أنّ حامل البطاقة يستفيد من القيمة المدفوعة كاملة. 
 
أطلبها الآن للاستفادة من التصميم الخاص بالأعياد! (الكميات محدودة)
 
* جديد "برنامج الولاء": بات بإمكان حاملي بطاقة "IPT Fuel Gift Card" جمع النقاط عند استعمال البطاقة واستبدالها بهدايا من أي بي تي. ولزيادة النقاط بإمكانهم اعادة تشريج البطاقة عبر الاتصال بنا.
 
للمزيد من المعلومات بإمكانكم الضغط على الرابط التالي أو الاتصال بنا: 78822822
 
 
 
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