الوزير باسيل من اسطنبول: للخروج بقرارات واجراءات تنفيذية تتناسب وحجم الخطر المحدق بالقدس

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شارك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي التحضيري لمؤتمر القمة الاستثنائي الذي سينعقد اليوم في اسطنبول حول مسألة الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لاسرائيل. وقد كانت له مداخلة دعا فيها الى الخروج بقرارات واجراءات تنفيذية تتناسب وحجم الخطر المحدق بالقدس بما ترمز اليه اسلاميا ومسيحيا ويهوديا، وبما يعكس وزن الدول ال ٥٧ التي تتألف منها المنظمة، كما وبما يتخطى مضمون القرار المتخذ في مجلس وزراء الخارجية العرب الذي أيده لبنان مع تسجيل اعتراضه على عدم ملاقاته للمستوى الذي تستحقه منا قضية القدس بكافة مضامينها.