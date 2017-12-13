الامطار تعود مساء الخميس.. وهذا هو موعد وصول الخيرات نحو لبنان!

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

كتل هوائية رطبة تتوجه من جنوب ليبيا والجزائر نحو شمال مصر تشكّل حالة عدم استقرار فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط مساء الخميس.

تتشكّل السحب الماطرة والرعدية فوق الساحل السوري الجنوبي والمناطق اللبنانية الشمالية كدرجة اولى، وتتساقط أمطار محلية ومتفرقة عابرة، تكون غزيرة بعض الأحيان بينما تتساقط الثلوج ليلاً وصباح الجمعة على الجبال التي تعلو 1600 متر.

يعود السبب الى تمدّد المرتفع الآزوري بقيم متوسطة تصل الى 1024hpa وتدفع بالرطوبة نحو الخط الساحلي (السوري واللبناني) حيث قيم الضغط 1018hpa.

*طقس لبنان غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة يتحوّل الى ممطر ساحلاً وجبلاً، متفرّق الأمطار في البقاع، بسبب تمركز الغيوم بشكل عشوائي غير شامل.

*الحرارة على الساحل: 21 نهاراً و14 ليلاً، على الحبال 1200 متر: 16 نهاراً و5 ليلاً، في البقاع: 17 نهاراً و5 ليلاً.

*الرطوبة بين 60 و80% تصل في البقاع مساءً وفجراً الى 90%.

*سرعة الرياح الغربية تصل مساء إلى 45 كلم في الساعة.

بعد حالة عدم الإستقرار التي ستنحسر ظهر الجمعة تقريباً، يعود الطقس الى حالة مستقرة حتى مطلع فصل الشتاء، حيث من المتوقع ان تصل الخيرات نحو لبنان وسوريا وفلسطين بسبب الضغط المنخفض الذي يتمدّد من "المنخفَض الإسلاندي" نحو اليونان.

وأوضح الاب خنيصر أنه "لا يمكن ان نقول إنّ نشاط المرتفع السيبيري والمرتفع الآزوري سيغادر شمال افريقيا والحوض الشرقي للمتوسط.

فهذان المرتفعان يظهران خلال فصل الشتاء ويسيطران على اسيا واوروبا وشمال افريقيا. يمكننا ان نتحدّث عن منخفضات جوّية تخترق الآزوري بقيم عميقة وتصل الى الشرق الأوسط وتسبب بتراجع قيم السيبيري بخاصة حين ينحرف نحو الشرق وتضعف قيمه عن لبنان والمنطقة فتعاود الأمطار نشاطها في الدول العربية، وقد ينشط مع امداد المرتفع القطبي له بالحرارة الجليدية في اي لحظة.

فكلما انخفضت الحرارة في روسيا وسيبيريا كلما ازدادت قوى المرتفع السيبيري الآسيوي وتمدّد نحونا.

ففي الفترة القادمة سينحرف نحو الهند مخلفاً وراءه تراجعاً بالضغط الجوّي الأمر الذي سيعيد الأمطار نحو الشرق".