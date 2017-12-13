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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 كانون الأول 2017

13
DECEMBER
2017
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الأخبار: إسرائيل
الفرار من القدس إلى غزة؟

 

 

 

الأنوار: الراعي يدعو الى قمة اسلامية - مسيحية في بكركي تضامنا مع القدس

 

 


الديار: مؤتمر باريس احيا الثقة بلبنان والدول طلبت الإصلاح ووقف الفساد لدعم لبنان
السعودية لم تعترف بعودة الرئيس الحريري عن استقالته والاعلام السعودي يتجاهله كليا
قرار لبناني مسؤول وشعبي لدعم الحريري ماليا ليكون قويا بعد خسارته في السعودية

 

 

البناء: ارتباك أميركي... ودي ميستورا لوفد الرياض: أنتم معزولون وبلا قوة فاقبلوا ما يُعرَض عليكم
عون إلى اسطنبول والمعيار «المبادرة» و«السفارات».. وبرّي يغيب مع سورية عن المغرب
إبراهيم لـ «البناء»: القدس وحّدت اللبنانيين والفلسطينيين... ولا قلق... والتنسيق مطمئن

 

 

المستقبل: الحكومة غداً: جدول خدماتي إنمائي دسم

 

 

 

النهار: الخزعلي لم يدخل لبنان رسمياً: من أين عبر؟

 

 


اللواء: تحضيرات هادئة لمجلس وزراء نفطي غداً.. والنأي و1701 تحت السيطرة
الراعي في السراي اليوم.. وفرنجية لا يستبعد التحالف مع «المستقبل» في الإنتخابات

 

 


الجمهورية: لاءات أميركية وفرنسية ضد الأسد وإيران

 

 


the daily star: Parliamentary election battle gathering steam

 

 

? l'orient le jour: Jusqu’où ira Saad Hariri dans ses révélations 

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