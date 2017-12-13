أسرار الصحف ليوم الأربعاء 13 كانون الأول 2017

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البناء:خفايا وكواليس

كواليس

دعت مصادر دبلوماسية على صلة بالملف النووي الإيراني إلى ترقب الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع حول الاتفاق على هذا الملف بين دول 5+1 وإيران وسيظهر خلاله الموقف الأميركي الحقيقي بعيداً عن اللغة الإعلامية التي يعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تتسم بالتصعيد وتوحي أحياناً كأنّ الاتفاق يترنّح ومهدّد بالسقوط بينما الوقائع التي ستظهر ستؤكد متانة وضع التفاهم والإجماع الدولي على منع تعريضه للخطر بصفته مصلحة دولية عليا وليس مصلحة إيرانية…



خفايا

أبدى نائب بارز أسفه الشديد لما وصفه تراجع البعض في لبنان عن البيانات التي أعلنوا فيها التضامن مع القدس، بُعيْد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره نقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها كـ «عاصمة لإسرائيل»، وقال النائب البارز: لم يجفّ بعد حبر تلك البيانات التي تأمّلنا بها خيراً، وقلنا إنّ هؤلاء اهتدوا أخيراً إلى البوصلة الوطنية الصحيحة، لكن على ما يبدو أنهم تلقوا تعليمات مخالفة من عوكر فعادوا إلى النغمة المعادية للمقاومة وللقدس ولفلسطين!



النهار: أسرار الآلهة

خطط ولا تنفيذ

مرة جديدة تعرض على مجلس الوزراء خطة لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني....



إنتقال سلس

تم الاتفاق قبل

أكثر من شهر على الاسم الذي سيتولى رئاسة جمعية تراخيص الامتياز قبيل تسلم شارل عربيد رئاسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي....





لم تنجح المحاولة

فشل أحد الوزراء السابقين في مهمة إجراء تعديلات على تعيينات قوى الأمن الداخلي لتطال الروم الارثوذكس بعد شكوى المطران عوده من تغييب الطائفة من المواقع...

القوات مرتاحة

تحدثت أوساط قريبة من رئيس الحكومة بأنه لن يأتي على ذكر حزب "القوات" في إطار "بق البحصة" لكنه لن يرحم آخرين...





اللواء: أسرار

لغز

يتردد أن تهدئة حصلت بين قطب نيابي سابق ووزير سيادي..بتشجيع من مرجعية عليا!

غمز

بدأت حملة انتخابية في منطقة جبلية بشكل مكشوف، ويرجح أن تشهد ولادة ثلاث لوائح..

همس

ينشط سفراء لمعرفة مسار الموقف الرسمي، بعد المحاولات الجارية لتحويل لبنان إلى ساحة مواجهة..

الجمهورية: أسرار

تسرع

سألت أوساط إقتصادية عن التسرُّع في إنشاء صندوق سيادي للنفط من الآن مع أنه يُكلّف الدولة مصاريف موظفين ولن يدخل إليه دولار واحد قبل عشر سنوات على الأقل.

ثقة

مازال إنعدام الثقة موجوداً بين فريقين سياسيّين بارزين، على رغم التقارب الذي حصل بينهما خلال الأزمة الحكومية الأخيرة.

إنتقادات

تواظب شخصية سياسية على توجيه الإنتقادات على رغم وجودها ضمن التوافق السياسي الحاصل.

تهديد

هدَّد موظفو المؤسسات العامة بالتوقّف عن العمل ما لم تُسرع الحكومة في إصدار مراسيم سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم.