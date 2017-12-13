هيئة تحرير الشام تتشظى في غوطة دمشق.. وهذا السبب

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انقسم مسلحو "هيئة تحرير الشام" (النصرة الارهابية سابقا) فيما بينهم في الغوطة الشرقية لدمشق على خلفية انتشار أخبار تُفيد بخروج مسلحي "الهيئة" بشكل كامل إلى إدلب.

وافاد مراسل العالم في سوريا ان ان الخلاف تطور بين مسلحي "الهيئة" ومسؤوليها بين مؤيد للخروج من الغوطة ومعارض لها، واشتدت الخلافات لتصل إلى اعتقال بعض المسؤولين.

على خط آخر، أعلن الجيش السوري سيطرته على منطقة الظافرية الشمالية في ريف ادلب الجنوبي ضمن سلسلة الانتصارات المتتالية التي يحرزها.

وتستمر القوات السورية بالتقدم في هذا الريف وسط تغطية نارية كثيفة من قِبَل المدفعية وسلاح الجو.