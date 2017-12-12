ليلة هلع في جبيل.. ترَجّل وسط الطريق وبيده بومب أكشن!

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كشفت مصادر ميدانية لموقع رادار سكوب عن حالة من الخوف والذعر تسبب بها احد الأشخاص ليل أمس في منطقة جبيل، لدى ترجله من سيارة أجرة وبحوزته بندقية صيد نوع بومب أكشن.

وفي التفاصيل يروي أحد الشهود العيان لموقع رادار سكوب أنه أثناء تواجده مع أحد الشبان على قارعة الطريق، شاهد رجلاً يترجل من سيارة أجرة وبحوزته “بومب أكشن”، الامر الذي تسبب بحالة من الهلع لدى ابناء المنطقة خصوصاً أن الخبر انتشر كالنار في الهشيم، وبعد مراقبته تم تحديد المكان الذي توجه إليه. إثر ذلك تم ابلاغ الأجهزة الامنية في المنطقة عن المشهد غير المألوف. وبعد دقائق وصلت قوة من المديرية العامة لأمن الدولة وتمكنت من توقيفه بعد تطويقه.

ووفق المعلومات الاولية تبين أنه من الجنسية السورية وقد دخل خلسة الى لبنان وهو يقيم بصورة غير شرعية وقد بوشرت التحقيقات معه للتأكد من وضعه النفسي وصحة المعلومات التي اوردها.

المصدر: رادار سكوب