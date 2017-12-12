أوقف بعد استدراجه إلى محلة الحازمية

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صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:



حصلت في الآونة الاخيرة، عدّة عمليات سلب طالت عدداً من المواطنين، ضمن محافظة جبل لبنان، وكان آخرها سلب حقيبة مواطن سوري في بلدة بعلشميه، والتي كانت تحتوي مبلغ /2300/ دولار أميركي، و/400/ ألف ليرة لبنانية وثلاثة هواتف خلوية وأوراق خاصة.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريات وعمليات رصد دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه بعد استدراجه إلى محلة الحازمية, ويدعى:

- ع. ع. (مواليد عام 1987/ لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه وبقيامه بعملية السلب المذكورة.

أحيل الموقوف إلى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.