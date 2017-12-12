بالصورة: ضربة جديدة لمخابرات الجيش في الضاحية!

A + A -

في اطار خطط الامن الاجتماعي التي وضعتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وتعمل على تطبيقها بالتعاون مع القوى الامنية الرسمية في الضاحية الجنوبية لبيروت، داهمت قوة من مكتب امن الضاحية في المديرية شقة في منطقة الجناح غربي بيروت يشغلها س.م (لبناني) مطلوب بعدة مذكرات عدلية.

وعثرت القوة داخل الشقة على مجموعة كبيرة من المواد المخدرة (حشيشة الكيف، كوكايين، باز وترامادول) وحبوب اخرى كانت تعبئ في علب ويتم ترويجها بعد ذلك.

واوقفت القوة س.م وصادرت الى جانب كميات المخدرات ولوازمها مبالغ مالية كبيرة. والخطة بدأت منذ بداية العام الحالي وجرى تنفيذها على مراحل وبشكل متدرج مع مراعاة عامل المفاجئة وهو العنصر الفعال الذي يقود الى نجاح اية مداهمة.