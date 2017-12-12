اهتمام غربي بكلمة السيد نصرالله؟

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علم Liban8، ان اوساط دبلوماسية اوروبية نقلت الى حزب الله سلسة من الاسئلة المحددة حيال بعض ما ورد في خطاب الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في ختام مسيرة دعم فلسطين في الضاحية الجنوبية في بيروت.

ووفقا للمعلومات، لم تخف تلك الاوساط ان الاميركيين كانوا مهتمين بالحصول على معلومات حيال اعلان نصرالله انه يتحدث باسم محور المقاومة ودعوته لاستراتيجية موحدة لخوض المواجهة، وكانت تلك الاوساط حريصة على الحصول على اجابات حول طبيعة المساعدة، وهل هي ستقتصر على الدعم المعنوي، ام ان حزب الله لديه استعدادا لتطوير المواجهة الى ما يمكن ان يهدد الاستقرار على الحدود الجنوبية...

وعلم Liban8، ان حزب الله كان حريصا على تقديم اجابات حمالة اوجه، لانه يدرك ان اسرائيل ترغب بالحصول على تلك الاجابات، وهو ليس معنيا بطمأنتها.





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