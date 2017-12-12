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وفي اليوم السادس ... اكتملت الأسباب والدوافع الكافية لاتخاذ ترامب قراره بصهينة أورشليم القدس ...



في اليوم السادس على القرار، صار العدد ثلاث عشرة ... ثلاث عشرة دعوى قضائية ضد دونالد ترامب ... من ثلاث عشرة امرأة ... بتهمة التحرش الجنسي ...



هكذا، يبدو القرار المذبحة ... أقرب إلى نوع من التغطية النيرونية، على سدوم وعمورة معاصرة... أو أقرب إلى عواميد الملح لمن ينظر إلى الخلف ... في مدينة لم يجد الله فيها رجلاً صالحاً واحداً ...



ولأن المسألة هنا أقرب إلى صراع آلهة ... تنتقل القضية غداً بالذات إلى عاصمة سلطنة الخلافة الاسلامية، أو أورشليم الثانية، بحسب التأريخ الكنسي ...



تحط القدس غداً إلى اسطنبول ... أو تذهب أورشليم إلى القسطنطينية ...



معادلة إشكالية تختصر كل التاريخ ... وكل الجغرافيا ... وكل حروب السماء... فوق أرض شعب بائس مقهور مسلوب حقه في الوطن والحياة ... هو شعب فلسطين ...



وحده لبنان، يبدو بمنأى عن حروب الآلهة تلك ... ربما لأنه استهلكها طيلة عقدين ونيف ... حتى نفدت ... أو استنزفها... أو استنفدها ...



وحده لبنان قادر على قول كلمة الحق العارية ... من القاهرة إلى قسطنطينية - اسطنبول ... عن أورشليم - القدس ... القضية الحق ...



ولأن الحق بالحق يذكر ... لا تزال تتفاعل في بيروت، قصة البحصة التي قرر رئيس الحكومة سعد الحريري، أن يبقها بعد أسبوع ... لكن الـ OTV لم تنتظر ... فقررت أن تستخرجها اليوم ... من أفواه أركان الحريري ...



من غدر به؟ ومن خانه؟