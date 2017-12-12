ابو زيد بحث مع المشنوق في موضوع مقالع الحجر المنزلي لأبناء بلدتي جزّين وكفرحونة

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تأكيداً لمن كان ينتظر يوم الثلاثاء، زار النائب أمل أبو زيد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وقد تمّ التباحث بينهما في مواضيع ذات صلة بالحاجات والخدمات لقضاء جزّين، ولا سيما البلدية منها.

فقد جرى البحث تحديداً في موضوع مقالع الحجر المنزلي لأبناء بلدتي جزّين وكفرحونة ليعمل هؤلاء أسوةً بغيرهم، وتمّ التطرّق إلى موضوعٍ يخصّ أحد مواطني بتدّين اللقش، وآخر مرتبط بمواطنٍ من عاراي. كما تابع أبو زيد الطلب الذي تقدّم به مختار بلدة شواليق للحصول على الموافقة على استصدار قرارٍ لإنشاء بلديةٍ وتمّ إحالة الموضوع للدرس. وتناول الطرفان موضوع كفرفالوس وما تمّ تداوله في الإعلام المغشوش والتعليقات العشوائية.

أعرب الوزير عن تجاوبه مع هذه المطالب التي تمّ مناقشتها مشدّداً على أنه سيتمّ البحث والعمل مع وزارة البيئة لتنظيم عمل المقالع بالطريقة القانونية كما أكّد إلغاء ترخيص كفرفالوس.