living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابو زيد بحث مع المشنوق في موضوع مقالع الحجر المنزلي لأبناء بلدتي جزّين وكفرحونة

12
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تأكيداً لمن كان ينتظر يوم الثلاثاء، زار النائب أمل أبو زيد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وقد تمّ التباحث بينهما في مواضيع ذات صلة بالحاجات والخدمات لقضاء جزّين، ولا سيما البلدية منها.
فقد جرى البحث تحديداً في موضوع مقالع الحجر المنزلي لأبناء بلدتي جزّين وكفرحونة ليعمل هؤلاء أسوةً بغيرهم، وتمّ التطرّق إلى موضوعٍ يخصّ أحد مواطني بتدّين اللقش، وآخر مرتبط بمواطنٍ من عاراي. كما تابع أبو زيد الطلب الذي تقدّم به مختار بلدة شواليق للحصول على الموافقة على استصدار قرارٍ لإنشاء بلديةٍ وتمّ إحالة الموضوع للدرس. وتناول الطرفان موضوع كفرفالوس وما تمّ تداوله في الإعلام المغشوش والتعليقات العشوائية.
أعرب الوزير عن تجاوبه مع هذه المطالب التي تمّ مناقشتها مشدّداً على أنه سيتمّ البحث والعمل مع وزارة البيئة لتنظيم عمل المقالع بالطريقة القانونية كما أكّد إلغاء ترخيص كفرفالوس.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout