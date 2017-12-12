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جريصاتي بعد التكتّل: لبنان عاد إلى خريطة العالم (الصور بعدسة جورج فغالي)

12
DECEMBER
2017
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لفت تكتل "التغيير والاصلاح" في بيان تلاه وزير العدل سليم جريصاتي بعد اجتماع التكتل الاسبوعي إلى ان "اي قرار احادي بفرض القدس عاصمة لاسرائيل يناهض الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن معا فضلا عن قرارت الأونيسكو ومحكمة العدل الدولية، هذه هي الشرعية الدولية التي تم هتكها بالقرار الأميركي".


وأكد ان "التكتل وعموده الفقري التيار الوطني الحر هما على ما كانا عليه دوما على خطى الرئيس المؤسس من دعاة الميثاق والدستور والانتماء والهوية العربية، نحن لم نتغير بل تغيرت النظرة الينا بعد ان اصبحنا واجدين في السلطة فأنجزنا ما أنجزناه في السنو الأولى من عهد الرئيس القوي"، وأضاف "المحصلة إيجابية ومقبولة ونحن نحرص في ظل التحديات على ان يساهم المجتمع الدولي في حل المعضلات التي تشكل تحديات اساسية لنا".


وأشار إلى ان "جدول اعمال جلسة الحكومة المقلبة في قصر بعبدا هو جدول زاخر بالمواضيع التي سوف يتناولها مجلس الوزراء"، موضحًا ان "لبنان عاد إلى خارطة العالم في سنة واحدة وهذا الفضل يعود إلى رئيس البلاد وتحرك رئيس التكتل في أكثر من محور".

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