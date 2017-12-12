ماذا قال فرنجية عن باسيل والقوات بعد لقائه الحريري؟!

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أكّد رئيس تيار "المرده" النائب سليمان فرنجية، في تصريح له من بيت الوسط حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري، أنّ اللقاء مع الأخير "كان ودّياً ولن نكون بعيدَيْن عن بعضنا في مرحلة الإنتخابات". وأضاف: "تكلمنا مع الحريري عن المرحلة الماضية والمرحلة المقبلة، وكان هناك اتفاق على أغلبية الأمور".

ورأى فرنجية أنّه "إلى حين وصول موعد الإنتخابات أمور كثيرة قد تتغيّر"، وقال إنّ "أبوابنا مفتوحة للجميع ولرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ولكن لم يطرح أحد معنا أيّ شيء في هذا الإطار".

كذلك أشار فرنجية إلى أنّ "تيار المرده ليس في جو تحالف مع حزب القوات اللبنانية ولكن هناك جو حوار".

وكان فرنجية زار الحريري يرافقه نجله طوني والوزير يوسف فنيانوس، وعقد لقاء بحضور الوزير غطاس خوري، تمّ خلال عرض آخر المستجدات والأوضاع العامة، واستكمل النقاش إلى مائدة غداء أقامها الحريري بالمناسبة.