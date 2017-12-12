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وزير الصحة يطلب سحب حليب أطفال من الاسواق ملوّث بجرثومة السلمونيلا!

12
DECEMBER
2017
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اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني قرارا يحمل الرقم 1/2424 يتعلق بسحب حليب اطفال مصنّع في شركة لاكتاليس Lactalis group الفرنسية من الاسواق اللبنانية بناء على المعلومات التي وردت من منظمة الصحة العالمية حول الاشتباه بتلوث بعض عبوات الحليب بجرثومة السلمونيلا نوع أغونا Salmonella Agona في فرنسا، وتصدير قسم منها الى اكثر من دولة من بينها لبنان.

 

والى جانب سحب هذا الحليب من الاسواق اللبنانية، عمدت وزارة الصحة الى منع دخول كمية من هذا الحليب كانت لا تزال في مرفأ بيروت وامرت باعادة تصديرها الى بلد المنشأ. كما جمّدت موقتاً استيراد كل منتجات مصنع لاكتاليس بإنتظار صدور توضيحات من قبل وكالة الصحة الفرنسية.

 

كذلك، ارسلت الوزارة عينات الى مختبرين في مستشفيات جامعية متخصصة والى مختبر الفنار لإخضاعها لفحص السلمونيلا نوع أغونا، مع العلم انه حين تم اعطاء اذن بادخال هذا الحليب الى لبنان طبقت وزارة الصحة الاجراءات المعتمدة للاستيراد بحيث اُرفق الملف بتحاليل مخبرية من المصنع الفرنسي واجرت التحاليل في مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - الفنار التابعة لوزارة الزراعة، واتت نتائج المختبرين متطابقة واكدت خلو الحليب من السلمونيلا.

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