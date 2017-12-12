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المعرض الأول للمغارات الميلادية في رعية مار انطونيوس الكبير ابتداء من 17 الجاري

12
DECEMBER
2017
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تحت رعاية سيادة المطران كميل زيدان راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة، تستعد رعية مار انطونيوس الكبير وبلدية الكنيسة (المتن الأعلى) وأهاليها للاحتفال بميلاد المخلص بطريقة مميزة جدا، من 17 كانون الاول وحتى 6 كانون الثاني.


وأعلنت اللجنة المنظمة للمعرض الأول للمغارات الميلادية في بلدة الكنيسة (المتن الأعلى)، عن استكمال الاستعدادات للاحتفال بهذه المناسبة المقدسة بعد وصول البركة البابوية الخاصة بهذا الاحتفال.


وكان المستشار عصام جميل عازوري، الذي يجمع المغارات الميلادية منذ أكثر من عشرين عاما، قد طلب إلى قداسة البابا فرنسيس تزويده الهدية التي قدمتها إليه بلدية أسيزي لمناسبة عيد ميلاده الثمانين، وهي عبارة عن مغارة ميلادية مميزة داخل برميل فريد من نوعه تم صنعه بالقرب من مدينة أسيزي الايطالية، وقام مع زوجته إميلي الاسمر بتصميم المعرض بمختلف أقسامه، بالتعاون مع اللجنة المنظمة التي تضم مسؤولي البلدة وأهاليها.


ويقول عازوري أنه بالاضافة إلى الهدية البابوية، يمكن لزوار المعرض في بلدة الكنيسة المتنية (بين القصيبة وأرصون والعربانية)، التعرف إلى مغارة الظلال والاطلاع على مجموعته الخاصة من المغارات الميلادية من حول العالم، بالاضافة إلى عروض الكترونية حول الميلاد بريشة كبار الفنانين العالميين، وآلاف المغارات الميلادية المصورة من العالم كله.


كما يتخلل المعرض بث حي للمعرض الميلادي الالكتروني على فيسبوك Christmas Exhibition، الذي أسسه عازوري منذ عام 2013، والذي يزدان سنويا بأكثر من 2000 مغارة ميلادية من المنازل، والمدارس، والكنائس، والمستشفيات، والمؤسسات العامة والخاصة، والباحات العامة حول العالم. وقد أطلق عازوري تحدي 1000 مغارة قبل العيد، داعيا جميع المؤمنين إلى نشر صور المغارات الميلادية على الموقع او استخدام هاشتاغ #لبنان_كلو_ناطرك


والمعرض الأول للمغارات الميلادية في بلدة الكنيسة يفتح أبوابه يوميا منذ 18 كانون الأول إلى 6 كانون الثاني، من الساعة 11 صباحا إلى السادسة مساء، ويتميز بمجموعة من النشاطات المجانية، أبرزها :
- أمسية ميلادية مع فرقة رند ( 19 كانون الأول - الساعة 8 مساء)
- أمسية روحية مع الأب جوزيف عبد الساتر (21 كانون الأول – الساعة 6 مساء)
- تأمل وصلاة مع جوقة الجعيتاوي (29 كانون الأول – الساعة 8 مساء)


ودعا عازوري جميع الرعايا والأخويات والمدارس والجمعيات إلى المشاركة الكثيفة في مختلف الفعاليات، لمشاركة بلدة الكنيسة فرح ميلاد المخلص.

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