تويني خلال لقائه نظيره البولندي: الشفافية مرادفة للازدهار والفساد مرادف للانهيار‎

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في اليوم الأول من زيارته إلى بولندا، إلتقى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني رئيس جهاز مكافحة الفساد في بولندا الوزير ارنست بيدا واطّلع منه على عمل الجهاز والآليات المعتمدة والصلاحياتالممنوحة والإمكانات الموضوعة بتصرفه.

وعُقد اللقاء في المبنى المركزي لجهاز مكافحة الفساد الذي يضم 1400 ضابط وعنصر وإختصاصي، وتخلله جلسات عمل ومناقشة.

هذا وضم الوفد اللبناني إلى جانب الوزير تويني، المستشار القانوني المحامي وديع عقل، والدكتور مارون شهوان منسق التيار الوطني الحر في بولندا، ورئيس الجمعية اللبنانية البولندية وعضو المجلس السياسيفي التيار الوطني الحر الدكتور ناجي الحايك، والمهندس أسامة عفيفي نائب رئيس الجمعية، والإعلامي الأستاذ جورج ياسمين.

وتألف الوفد البولندي من الوزير ارنست بيدا ومجموعة من الإختصاصيين والمساعدين والمستشارين.

بيدا

أكد الوزير بيدا لنظيره اللبناني أن الفساد ليس قضاءً وقدراً لا مفر منه بل هو آفة ومرض يمكن القضاء عليه إذا ما توافرت الإمكانات والإرادة والعزم والإلتفاف الشعبي والرغبة السياسية ولقد عانت بولندا عقوداًمديدة من الفساد كاد أن يقضي على مقومات الدولة ويحبط من عزيمة الشعب في نهوض مجتمعهم واستنهاض وطنهم وأن ما تحقق منذ العام 2005 أي تاريخ إنشاء جهاز مكافحة الفساد كان بداية الطريق نحوالقضاء على الفساد والانطلاق في مسيرة بناء الدولة.

وأضاف أن الخطوات المنجزة حتى اليوم جديرة بالتوقف عندها والتأمل في نتائجها واستخلاص العبر منها. فقد أدى ذلك إلى رفع تصنيف بولندا من المرتبة 61 في العام 2007 إلى المرتبة 29 في 2016 وهيقفزة نوعية كبيرة لم تكن لتتحقق لولا القرار السياسي الحاسم والإرادة الصلبة في مكافحة الفساد.

تويني

ورد الوزير تويني عارضاً عمل الوزارة في لبنان والتدابير المتخذة ومبدياً تقديره للتجربة البولندية واصفاً إياها بالتجربة النموذج التي يمكن أن نقتدي بها ويبنى عليها عارضاً التعاون بين لبنان وبولندا خصوصاً أنلبنان يعاني من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وأجهزتها منذ عقود طويلة وأن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر في ضوء القرار الواضح والحاسم الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ توليه سدةالحكم باعتبار "أن الشفافية مرادفة للازدهار والفساد مرادف للانهيار" وأن لبنان يعول على التعاون مع بولندا من خلال تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين أجهزة مكافحة الفساد في المرحلة المقبلة بما فيهلمصلحة لبنان وبولندا.

ونقل الوزير تويني تحيات رئيس الجمهورية ووجه دعوة للوفد البولندي لزيارة لبنان.