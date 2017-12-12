8 جرحى بانفجار قارورة غاز في معمل للصابون في بشامون

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن قارورة غاز انفجرت في معمل "ديز لاير" لتصنيع الصابون وادوات التجميل في بلدة بشامون- قضاء عاليه، مما أدى الى جرح 8 اشخاص، ثلاثة منهم أصيبوا بحروق خطرة، هم: اللبنانيان محمد اكرم الشموري ومحمد كرمو، والفلسطيني علي ميسم. ونقل الثلاثة الى مستشفى الجعيتاوي في الاشرفية، فيما نقل اللبنانيون سميرة نوفل، ريهام طريه، ليلى خيال، سهام جهير، وانتصار عثمان الى مستشفى بشامون التخصصي.





يذكر أن المعمل مؤلف من 3 طبقات، وقد تمت السيطرة على الحريق وفتح تحقيق في الحادث بناء على اشارة القضاء المختص.